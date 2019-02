Olimpo: David Vega pidió la unión dirigencial, limar asperezas y una mano de Dagna

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Apenas finalizó el cotejo frente a Defensores de Belgrano, todavía en el césped del Carminatti, caminando hacia los vestuarios, David Vega decía por el micrófono del programa televisivo “Olimpo de Primera”: “Nos están matando; ustedes lo vieron, nos están matando... No sé quién es o que es lo que pasa, pero hay algo raro y es en contra nuestra. Si no nos unimos todos va a ser imposible, y vos sabés por quien te lo digo”.

Hoy, La Nueva. le preguntó al volante cordobés si había hablado en caliente, si ratificaba lo que había declarado públicamente y cual había sido la razón para manifestar lo que después se expandió por las distintas redes sociales.

“Tengo un dolor en el alma inaguantable. En todos los partidos nos perjudican los arbitrajes. Ante Defensores hubo dos penales que el referí (Lucas Comesaña) no vio, pero a eso agregale que nos anularon un gol legítimo contra Arsenal. Parece que es fácil cagar a Olimpo”, indicó el “Chori”, capitán, referente y voz autorizada del plantel aurienegro.

—¿Qué quisiste decir con tu expresión, que en AFA hay una mano negra que opera en contra de Olimpo?

—Yyy... En todos los partidos pasan cosas raras, pero en el de ayer (por el domingo), el árbitro no disimuló en lo más mínimo. Además de que todas las faltas finitas eran para ellos, nos trató muy mal, en forma despectiva.

“A Graciani y a Vidal nos los dejó ni protestar, los mandó a la c... de su madre, como dando a entender: 'son Olimpo, no pidan nada'. Cuando vi que nos hablaba mal, le fui a reclamar, a pedirle que nos trate con respeto, que no le habíamos hecho nada. Y me dijo: 'no te voy a cobrar ni una a favor'. Ahí, en el primer tiempo, me di cuenta de que con el árbitro estábamos al horno”.

—¿Vos crees que el que perjudica a Olimpo en AFA es algún ex dirigente aurinegro, o esa posibilidad ni se te pasa por la cabeza?

—No sé quien es, pero que hay algo raro, no hay dudas. Lo único que quiero es dejar mi mensaje: no le hace bien a Olimpo que la dirigencia actual y la anterior se lleven a las patadas. Es hora de juntarse, de dejar de lado las diferencias, de pensar en el club, que es el único perjudicado en todo lo que pasa.

—Para vos, ¿Alfredo Dagna se tendría que acercar a dar una mano para que el presente cambie?

—Que Alfredo y Mauro (Atieri) hablen y se pongan de acuerdo en un montón de cuestiones que hoy los hace estar a uno de un lado y al otro en la vereda opuesta, le vendrá bárbaro al club. Por lo que puede aportar cada uno, se le puede dar una gran mano al club. Estamos en una situación complicada, necesitamos de todos.

“No soy quien para querer juntar a las partes, pero pienso que sería lo mejor para el futuro de Olimpo”.

Por lo que puede averiguar e investigar, del lado de Dagna aseguran que más de una vez hubo conversaciones entre el ex presidente y el actual, aunque Alfredo le aclaró que no tendría problemas en colaborar con la institución, exclusivamente en el aspecto futbolístico, y que para eso ocurra le había exigido al “Colo” que “cuente la verdad de lo que sucedió, porqué Olimpo llegó a estar como está, y que retiren las denuncias presentadas ante la justicia en su contra”. ¿Será verdad?

Mejor, sigamos con el “Chori”, quien no tiene absolutamente nada que ver en ese tema.

“Lo único que quiero es que Olimpo siga en la B Nacional. Que piensen en el escudo, en los colores, en la grandeza de este club, que irse al Federal A sería durísimo, un retroceso muy grande en la vida deportiva e institucional”, admitió Vega.

“Ahora hay que pensar en salvarnos, y para eso tenemos que estar todos tirando para el mismo lado. Después, con la permanencia asegurada, que hagan lo que quieran, pero el momento de limar asperezas y de dejar a Olimpo bien parado es ahora. Porque la vamos a seguir pasando mal, más que nada porque Santamarina y Gimnasia de Jujuy, nuestros rivales directos, se están moviendo y siguen sumando”.

—Quedan 9 partidos y Olimpo se encuentra último en los promedios, muy lejos del resto. Supongamos que Dagna se acerca al club, ¿qué puede llegar a cambiar?

—Nos puede dar una mano en AFA, tiene experiencia, conoce y es amigo de “Chiqui” Tapia. Cumplió muchos años como dirigente y conoce la interna de AFA, y en eso puede ayudar. Insisto: creo que Olimpo necesita de la unión de todos, de los que están y de los que estuvieron.

“Jugamos contra un rival, contra los árbitros y contra los asistentes. Es difícil así, aunque no podemos culpar sólo a los demás y no fijarnos en nosotros. Nos convierten goles rápidos y no metemos ni una de las numerosas situaciones de gol que generamos. De eso no podemos responsabilizar a nadie”.

“Soy frontal y por eso digo lo que digo. Me duele lo que estamos viviendo, y a mi entender la única forma de salir adelante es que nos unamos y que pensemos que estamos a tiempo de conseguir el milagro”.