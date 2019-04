Fórmula 1: el asombroso récord del equipo Mercedes tras arrasar en Bakú

Otro abrumador dominio el impuesto hoy por el equipo Mercedes, en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 con disputa en el circuito callejero de Bakú.

Por cuarta vez en igual cantidad de competencias disputadas (ver adelante), la escuadra alemana logró el 1-2 en carrera; esta vez, con el finés Valtteri Bottas en lo más alto del podio, quien dominó de principio a fin en las temerarias y estrechas calles de Bakú.

La quinta victoria de Bottas en su historial, segunda del año (también triunfó en Australia), solo peligró sobre el final, momento en que el inglés Lewis Hamilton recortó diferencias y se colocó, a dos vueltas del banderazo, a menos de un segundo de su coequiper.

Detrás de las Flechas de Plata, y completando el podio de una competencia lineal en su desarrollo (se especuló demasiado ante eventuales incidentes), arribó el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), a más de 5 segundos.

