Carrió aseguró que le dan "asco" los dirigentes que no "sostienen" a Macri "en momentos difíciles"

La diputada nacional por la Coalición Cívica Elisa Carrió fustigó hoy a los dirigentes del oficialismo que “en momentos difíciles no sostienen” al presidente Mauricio Macri, al afirmar que esa actitud le provoca “asco”.

“Me dan asco los dirigentes que en momentos difíciles no sostienen a nuestro presidente de la República”, señaló Carrió en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social Facebook.

Me dan asco los dirigentes que en momentos difíciles no sostienen a nuestro Presidente de la República. Yo estoy acá para sostener al Presidente y a su candidatura. Y para sostener la candidatura a Gobernador de Mario Negri. Nosotros nacimos para la lucha, no para la especulación