Carrió fue a Córdoba a respaldar a Negri y tuvo un exabrupto: "Gracias a Dios murió De la Sota"

La diputada nacional de la Coalición Cívica Elisa Carrió dijo hoy en Córdoba que "gracias a Dios se murió (el exgobernador José Manuel) De la Sota", ya que sino "sí sabrían lo que es una denunciadora", aunque horas después sostuvo que "no quiso ofender a nadie" y pidió disculpas.

Esta declaración generó una dura reacción de los parientes del fallecido dirigente y especialmente de una de sus hijas, la periodista Candelaria De la Sota, quien reclamó al presidente Mauricio Macri que "le pida a su socia política Elisa Carrió que se disculpe de inmediato conmigo y toda mi familia por la inmensa barbaridad que dijo sobre la muerte de mi padre".

"No todo vale para conseguir votos", afirmó la hija del exmandatario, diputado y embajador.

Carrió hizo esta afirmación en la ciudad de Cruz del Eje, al participar de actividades en apoyo al candidato a gobernador y diputado radical Mario Negri.

Un día después de vincular con la banda narcocriminal Los Monos al exgobernador santafesino Antonio Bonfatti -candidato nuevamente- la diputada, en plena campaña política, la emprendió contra De la Sota cuando aludió a los que la señalan como "denunciadora".

Presidente @mauriciomacri, espero que le pida a su socia política @elisacarrio que se disculpe de inmediato conmigo y toda mi familia por la inmensa barbaridad que dijo sobre la muerte de mi padre. No todo vale para conseguir votos. — CandelariadelaSota (@delaSotaCande) 23 de abril de 2019

"Mirá, gracias a Dios murió De la Sota...porque ahí sí sabrían lo que es una denunciadora", exclamó la legisladora, quien inmediatamente remató: "Lo que todo Córdoba tiene que plantearse hoy es quién maneja la droga a partir de ahora".

Además, Carrió pidió a los más necesitados que "no voten más a los que se robaron el país" porque "el negocio de la política sucia es tener pobres para tener votos".

La palabras sólo puede ser entendidas desde lo espiritual y en el contexto que fueron dichas.

En ningún momento celebré la pérdida del Ex Gobernador De La Sota. De los que no creen, no puedo hacerme cargo. No quise ofender a nadie y si lo hice mis disculpas más sinceras. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 23 de abril de 2019

Pero poco después Carrió emitió un tuit en el que se disculpó con aquellas personas que se sintieron ofendidas y aclaró el dicho: "Las palabras solo puede ser entendidas desde lo espiritual y en el contexto que fueron dichas. En ningún momento celebré la pérdida del exgobernador De La Sota. De los que no creen, no puedo hacerme cargo. No quise ofender a nadie y si lo hice mis disculpas más sinceras".