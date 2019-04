La madre del submarinista puntaltense del "San Juan" habló de “más mentiras, manoseo y burla”

La madre del teniente Fernando Villarreal, submarinista puntaltense del ARA “San Juan”, expresó su malestar tras asistir a la convocatoria de la justicia para ver por primera vez las imágenes del submarino hundido.

“Fue un día muy triste para todos los familiares. Ver las imágenes del submarino, como quedó. Pensamos, ahí están nuestros hijos, hermanos, esposos”, se lamentó María Rosa Belcastro Rumi, quien junto a otros 140 familiares de los 44 pudieron ver por primera vez las fotos y videos de los restos del “San Juan”, desaparecido el 15 de noviembre de 2017 en el mar y hallado después de un año de rastrillajes.

“Podemos pensar, imaginar y hasta hacer cada uno una secuencia de lo que ellos pasaron en los últimos instantes por tratar de sobrevivir. Y muchas cosas más”, escribió la mujer en su cuenta de Facebook.

También se quejó del manejo de la jueza Marta Yáñez, que lleva adelante la causa del ARA “San Juan”:

“Queremos la verdad, señora jueza. ¿Sabe cómo nos sentimos? Manoseados. Nos mintieron en la cara nuevamente. Ya no creemos en sus palabras. ¿Qué hacía un miembro de la Armada explicando todas las imágenes que aparecían cuando usted prometió en la videoconferencia de noviembre que nadie de la Armada iba a mirar el material? Creo que se equivocó. Usted mostró toda la proyección antes que a los familiares. Señora jueza, no solo no tuvo la delicadeza de mirarnos a la cara, sino que mientras mirábamos las imágenes entre lágrimas y llanto se olvidó el micrófono abierto y se escucharon risas y carcajadas”, relató.

“Terminó la proyección y ni siquiera nos saludó, fue su secretario. Le dio vergüenza mirarnos a la cara después de semejante papelón. ¿Sabe una cosa? No le creo nada. Todo sigue siendo más mentiras, manoseo y burlas por parte suya y de los integrantes responsables de esta tragedia”, agregó.

Las imágenes fueron transmitidas el martes en videoconferencia, desde el juzgado de Caleta Olivia a 17 diferentes sedes judiciales del país, desde donde pudieron verlas los familiares más directos.

Entre los videos que más afectaron a los familiares nombraron uno en el que se ve el saco del uniforme del segundo comandante del submarino, en el fondo del mar, parcialmente tapado con arena; o un orificio de grandes proporciones a la altura de la sala de máquinas, entre otros.

Por último, Belcastro Rumi agregó que los familiares siguen unidos y no van a parar “hasta ver a los responsables presos. Nuestros hijos iban contentos a trabajar mi hijo saludando y mirando a todos mientras zarpaban”.