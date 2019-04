Qué dicen 4 concejales sobre 6 temas que preocupan a los bahienses

Por Belén Uriarte / buriarte@lanueva.com

Los concejales Federico Tucat (Cambiemos), Gabriela Schieda (UCR-Arturo Illia), Marcelo Feliú (PJ-Cumplir) y Gisela Ghigliani (Unidad Ciudadana) hablaron sobre 6 temas que preocupan a los bahienses.

Roberto Ércoli, del Frente Renovador, también fue convocado por La Nueva., pero no se presentó por "cuestiones de agenda".

-Pobreza/empleo

¿Presentaron algún proyecto sobre pobreza?

Tucat: Presentamos dos proyectos importantes. Uno es formalizar a través de una ordenanza el proyecto para que ningún chico duerma en un piso de tierra [...] El segundo, la modificación de las condiciones estructurales o barrios: hacerles cloacas, mejorar las escuelas, mejorar la pavimentación. Después lo económico, que es lo más fluctuante, sigue siendo la deuda.

Feliú: Presentamos un proyecto vinculado a poder garantizar a los sectores más vulnerables la seguridad alimentaria y la seguridad sanitaria, dotando de todas las herramientas al Ejecutivo municipal para que pueda disponer de las partidas necesarias para poder anticiparse y contener lo que lamentablemente se concretó en los últimos índices oficiales, que es un crecimiento de la desocupación, de la pobreza y de la indigencia. Nosotros señalábamos que tiene que haber una herramienta para poder medir eso y poder anticiparse a quienes estén en esa situación y a partir de ahí tener el presupuesto necesario para garantizarles el acceso a la seguridad alimentaria y sanitaria en primer lugar.

Schieda: Particularmente no presentamos ningún proyecto, lo que sí estamos muy preocupados porque la pobreza según los índices, que ahora son creíbles en teoría, ha crecido muchísimo [...] Es lamentable pero sabemos que más allá de lo que uno pueda proponer son políticas públicas que tiene que llevar a cabo el Ejecutivo.

Ghigliani: Pedimos informes con respecto al uso de los recursos que tiene la Secretaría de Políticas Sociales [...] Hemos pedido que se soporten a los merenderos con un valor económico o con alimentos de calidad en manera creciente. Hemos hablado de emergencia alimentaria. Pero tenemos poca respuesta del Ejecutivo.

¿Recorrieron barrios en los últimos 4 años? ¿Qué necesidades vieron?

Tucat: Sí, por supuesto. Me parece que a nuestro gobierno se le pueden criticar muchas cosas, pero si hay algo que si se lo critica sería querer tapar el sol con la mano es la presencia y el estar constantemente. El intendente ha ido a casas y barrios donde han dicho que nunca los había visitado un intendente ni un concejal. Las necesidades son muy concretas: la falta de empleo, a veces con la condición estructural de su propia vivienda o de su propio barrio.

Feliú: Sí, por supuesto. Tal vez una de las decisiones más importantes o las motivaciones para tomar la decisión de volver a ser concejal es para tener un trato cotidiano y permanente con el bahiense. El contacto con las personas nos da el mejor parámetro de cómo está hoy la gente en nuestra ciudad. Hoy se ve en la ciudad los efectos de la inflación Ese reclamo en los sectores más complicados se ve en forma cotidiana, como hacía muchos años no se veía. También con la recesión, el aumento de las tarifas, la inflación y la disminución de la actividad económica, los pequeños y medianos comerciantes industriales nos transmiten que cada vez es muchísimo más complicado la posibilidad de mantener su actividad y eso genera lo que están empezando a mostrar los índices oficiales de mayor desocupación y una sensación de desesperanza.

Schieda: Recorrí muchos. Villa Rosas tiene muchas necesidades sobre tema seguridad [...] Por Martín Fierro he insistido con tantos proyectos que hemos logrado que se empiece a trabajar porque cada vez que llueve se inunda, Portal del Este lo mismo.

Ghigliani: Nosotros recorremos donde nos solicita algún vecino, alguna institución o donde a nosotros nos parece que tenemos que ir a interactuar [...] Estuve en el comedor de Spurr, en ese momento el contexto era el inicio de las clases y había una demanda creciente en el tema útiles. En la canasta escolar fue exponencialmente muy alto el salto en precios [...] Hay muchas más familias que necesitan esa copa de leche, ese plato de comida. La pobreza es creciente y la desocupación en Bahía ha aumentado.

-Educación

Inicio de clases conflictivo y la opinión del bloque

Tucat: En el fondo siempre pareciese que la discusión gira en torno a los salarios y me parece que es donde hay que correr el eje. Y con esto no quiero decir que los maestros no tengan que tener un correcto salario, digo que me parece que tenemos que tener la discusión de fondo que es sobre los contenidos, la calidad educativa, la infraestructura que en definitiva va a mejorar no solo las condiciones de trabajo de los y las maestras sino también la condición de los y las alumnas.

Schieda: Quizás no comparta las formas porque cada día de paro es un día menos de clase, pero sí creo que los maestros deben ser bien pagos.

¿Algún proyecto vinculado con la educación?

Tucat: La competencia que tienen las municipalidades respecto de educación es bastante limitada. Hemos trabajado en algo que me parece muy importante que es en cómo se utiliza el Fondo Educativo. Fue bastante polémico cuando nosotros decidimos derogar la ordenanza que le daba una comisión de seguimiento, nuestro argumento fue que esto generaba una burocracia en la administración de esos fondos que terminaba dilatando que la plata llegue a las escuelas. Creo que terminó demostrando la experiencia que fue una medida positiva porque hoy el 100 % del fondo va derecho a las escuelas.

Feliú: En el Concejo Deliberante se debatió que no estábamos a favor de que se le quite competencia a la comisión de asignación de los recursos del Fondo Educativo porque entendíamos que todos los sectores vinculados a educación podían de alguna forma aconsejar cuáles eran las prioridades de inversión.

Ghigliani: Cuando asumimos en diciembre de 2017, en la primera sesión se decidió derogar la ordenanza del Fondo Educativo que tenía un porcentaje que se discutía en el ámbito del Concejo Deliberante. Nos parecía que era un espacio participativo donde podíamos horizontalizar adónde podía ir el dinero, discutir cosas puntuales; ese fondo que son más de 100 millones de pesos quedó de manera discrecional manejado por el Ejecutivo. El salario docente es bajo, nosotros por más que presentemos un proyecto no tenemos injerencia porque no es nuestra competencia, sí nos parece que la gobernadora Vidal hace cierres prematuros de paritarias con algunos y presiones [...] Hay algo que pasó que no tuvo mucha repercusión, que es el cierre de las salas maternales municipales. Y ahí miro lo que tiene que ver con la perspectiva de género. Ausencia absoluta.

Opinión sobre el video de la escuela Nº 36 de Villa Nocito y sus problemas en infraestructura

Tucat: La escuela 36 tiene muchísimas dificultades: hace un año los chicos no podían ir a clases porque no tenía asfalto, como no tenía asfalto todo Nocito [...] También estamos trabajando sobre el déficit de infraestructura.

Feliú: Tuvimos la posibilidad de ir a las escuelas, en forma diaria, y eso lo percibimos [...] Creo que el gran desafío es que quien tiene la responsabilidad de representarnos pueda dirigirse a la autoridad competente, en este caso la Dirección de Escuelas de la provincia de Buenos Aires. Nosotros el reclamo lo hacemos visible en todas las oportunidades que tenemos.

Schieda: Las escuelas están en un estado bastante delicado. Yo después de que hicieron ese video, que fue bastante simpático por decirlo de alguna manera, sé que los visitó el intendente y dijo que no estaba en conocimiento; entonces si tenés mayoría en el Consejo Escolar y no tenés una comunicación es también preocupante.

Ghigliani: Pareciera que tiene que ocurrir algo, nefasto como fue la agresión a la directora o tener que hacer un video y hablar en chino para que que entiendan. El equipo del intendente tiene una grave dificultad para detectar las prioridades.

-Tránsito

Opinión sobre el caso Saccoccia y la condena de 9 años para Sturzenegger

Tucat: En principio, satisfecho. Fue una condena ejemplar [...] Es un paso para que el Estado siga avanzando en políticas preventivas, que me parece que es lo más importante.

Feliú: Me parece que es un paso adelante. Que la Justicia haya determinado que en estos casos de amplia negligencia de manejar bajo los efectos del alcohol, de estar básicamente borracho, la carátula no es culposa sino dolosa es un avance porque una de las formas de poder revertir esto es culturalmente entender que la persona que está bajo la influencia del alcohol no es seria y responsable.

Schieda: Vi muchas críticas en cuanto a los pocos años que se le dieron, pero la verdad es que el auto con los inconscientes que manejan es un arma y esto era considerado un homicidio culposo, o sea que podrían haberle inhabilitado el carnet y nada más, y la lucha de la familia, del abogado y todo lo que han trabajado ellos pese al dolor hizo que se cambie la carátula a homicidio con dolo eventual, con lo cual si bien una vida no vale 9 años, considerando las leyes que tenemos y las penas que se les implican en estos casos, creo que es una pena a tener en cuenta como buena más allá de que el dolor y la vida de Facu no la devuelve nadie [...] He presentado muchos proyectos, algunos están hace meses en el Ejecutivo, sobre educación vial porque creo que como todo primero hay que educar y concientizar.

Ghigliani: A mí me parece que es ejemplificadora la condena. Nadie va a poder reparar la ausencia de una persona. Y eso no lo podemos medir en años de condena. Pero me parece que habla de empezar a mirar que quien consume alcohol hoy no puede decir 'no me di cuenta, no sabía las consecuencias'.

¿Qué pensás de Tolerancia Cero?

Tucat: Creo que es una herramienta más. Me parece que en la situación en la que estamos sería bueno implementarla para lograr una medida más para prevenir.

Feliú: Ya hubo proyectos. El primer intento que hubo sobre esto fue quien fuera ministro del interior hace unos años que fue Randazzo. Ahora hay una nueva media sanción con alguna modificación, me parece que ese es un camino que hay que seguir transitando, esperemos que se concrete.

Schieda: Esperemos que el Ejecutivo envíe pronto el informe sobre el proyecto de Saccoccia de Tolerancia Cero, que tiene media sanción en Provincia, que fue un proyecto de Susbielles. Estoy de acuerdo con la Tolerancia Cero, no creo que sea ningún sacrificio si salís y querés tomar, tomarte un taxi o que te pase a buscar alguien que no tome alcohol y evitar así tragedias, porque creo que en realidad las muertes al volante son todas evitables porque cuando va un borracho al volante eso no es un accidente, es un asesino porque es un inconsciente.

Ghigliani: El senador Federico Susbielles presentó el proyecto en Provincia de Tolerancia Cero al alcohol y nosotros apoyamos esa medida.

-Seguridad

Policía y la Justicia se reparten responsabilidades, ¿qué falla?

Tucat: Que estén pasándose responsabilidades es el primer paso para cometer un error. Responsabilidades tenemos todos y me parece que la decisión que ha tomado este gobierno de generar el Consejo de Seguridad Permanente y de sentarse todos en la misma mesa es el primer paso. Y segundo, el trabajo constante.

Feliú: Se resuelve cuando hay una conducción política que pueda conducir a todos esos estamentos. La política de seguridad tiene que ser conducida por aquel que ha sido legitimado por la ciudadanía, en este caso el intendente. Cuando existe esa decisión de conducir políticamente no hay margen para que haya posturas tan encontradas en quienes tendrían que tener una política común. Y lo segundo que vengo sosteniendo es que las ciudades más seguras son las ciudades más igualitarias.

Schieda: En cuanto a la Justicia creo que estamos hablando de un paso después porque actúa con el hecho consumado. En la campaña de 2015 Gay dijo que iba a ser el responsable de la seguridad en Bahía Blanca, de hecho creó una secretaría de Seguridad que para todos los bahienses es un costo alto, entonces creo que algo está fallando o necesitaría más gente idónea en la materia. Creo que el primer paso es la seguridad que brinde el Municipio [...] Policía obviamente depende de la Provincia pero se entiende que si son los tres niveles del mismo color político y tiene tanta llegada al gobierno provincial se podría gestionar [...] Hay medidas muy de parche, pero desde el Municipio no hay una política de seguridad de fondo.

Ghigliani: Para nosotros el responsable máximo y quien tiene que conducir políticamente a la ciudad es el intendente. La reunión que realiza junto a todos los actores que estaban en ese momento, en a cual salta un comisario diciendo que no tenían plata para nafta, desnudó algunas cuestiones internas o de no comunicación que no deberían estar ocurriendo.

¿Presentaron proyectos en materia de seguridad?

Tucat: Me parece que haber solucionado el déficit estructural que tenía por ejemplo la seguridad de Bahía Blanca es un punto. Y no me refiero solamente a la policía que no había incorporado patrulleros por más de 10 años, que no se había mejorado las comisarías, sino también al déficit de infraestructura de seguridad que tienen los propios barrios.

Feliú: Nosotros hemos presentado un proyecto de ordenanza de establecer un programa que denominamos Plan Integrar, es decir que el Estado conjuntamente, en este caso municipal con la autoridad provincial y la ayuda del Patronato de Liberados, le dé a esa persona que cumplió su pena la posibilidad de tener una reinserción laboral para poder disminuir sustancialmente los niveles de reincidencia.

Schieda: Presenté un proyecto de análisis toxicológico para el secretario, todos los funcionarios y el área de empleados que están relacionados en la lucha con las drogas, que eso también tiene mucho que ver con Bahía y por lo que uno escucha ha crecido en consideración, y está durmiendo en Informes.

Ghigliani: El discurso se traslada a la edad de imputabilidad, nosotros planteamos que es algo que hay que discutir seriamente pero no podemos discutir eso solo, porque también si vamos a mirar las instrucciones penales preparatorias sabemos que de los delitos más graves el porcentaje de menores que los realizan es ínfimo, no decimos no tratemos ese tema pero miremos todas las variables, no se puede trabajar sobre un solo punto. Hay que hacer un trabajo más integral.

Robo y muerte en un complejo de Mitre al 500: ¿Qué piensan de la defensa policial?

Tucat: Creo que el policía tiene que tener la posibilidad de actuar cuando una situación tenga riesgo de vida tanto para él como para una potencial víctima, pero creo que debe ser ajustada solo a esos casos. Para eso hay que trabajar mucho en la capacitación de las fuerzas policiales, sobre todo en la policía local.

Feliú: Las situaciones de legítima defensa o de exceso de la legítima defensa, la Justicia las tiene que evaluar. El Estado municipal tiene que hacer todo para prever esas situaciones, poco puede hacer para el después.

Schieda: Indudablemente hay mucha gente que se arma porque ya no sabe qué hacer [...] Primero no comparto que la gente esté armada porque el que entra armado a una casa a robarte creo yo está jugado a todo por el todo y siempre va a salir perdiendo la víctima; y segundo, no comparto la postura de Patricia Bullrich y esta medida de mano dura. Creo que hay que hacer un cambio de leyes y sobre todo del Régimen Penal Juvenil, el Patronato de Liberados. No comparto porque lo que hoy puede ser una defensa propia del policía mañana puede ser un volver al gatillo fácil.

Ghigliani: No compartimos para nada lo que se llegó a llamar la 'doctrina Chocobar' porque nos parece que avalar este tipo de conductas va en contra de lo que definen nuestras propias leyes [...] A nadie le gusta que nos roben, está más que claro, pero no podemos tomar esas decisiones, no podemos linchar gente.

-Salud

¿Cómo ven el sistema de salud público de Bahía?

Tucat: Bahía es una ciudad que ya tiene una cantidad de años y que ha crecido, se ha desarrollado y donde ha quedado comprobado en cada uno de los temas que hemos tratado, que el factor común es el déficit en infraestructura, que viene realmente de años. Solucionarlo no es de un día para otro.

Feliú: Los bahienses tenemos que estar orgullosos de nuestro Hospital Municipal [...] Hay que ver cómo potenciamos la atención primaria de la salud, es decir, todo lo que tiene que ver con las salas médicas barriales, que Bahía Blanca tiene aproximadamente 50 y es donde se tiene que hacer la tarea de prevención. Y que la segunda atención de la salud, que es el hospital, sea cuando no se puede contener la primera etapa en los sectores barriales. Eso es lo que hemos propuesto.

Schieda: Si bien las obras que se hicieron son muy buenas y se ha puesto al Hospital Penna en un estado muy bueno, he escuchado muchas quejas en cuanto a falta de médicos, de insumos y de atención en las guardias.

Ghigliani: La salud es un concepto integral, la promoción y la prevención son muy importantes [...] Cuando Gay asumió había por ejemplo 56 centros de atención primaria y hoy hay funcionando 48. De esos 8 que quedaron fuera, uno en estos momentos está siendo reparado (Villa Gloria) con la promesa de su apertura [...] Me preocupa mucho también el Pami, que no funciona bien.

-Género

¿Cuál es la postura del bloque? ¿Presentaron algún proyecto?

Tucat: Haber generado la construcción del Refugio fue una política muy acertada para lo local y para lo que representa para la región [...] El Estado tiene una deuda pendiente en cuanto a la prevención y en eso vuelvo al trabajo con la Justicia y la Policía, me parece que hay que fortalecer los mecanismos para trabajar en la prevención porque si no siempre se llega tarde.

Feliú: Me parece que todas las políticas de género son un cambio positivo [...] Bienvenido sea que se esté avanzando, que se esté profundizando y que aprendamos todos los días de lo que significa la defensa de las políticas de género.

Schieda: No, he adherido, pero no he presentado. En realidad, yo soy una feminista intermedia digamos, no me gustan los fanatismos [...] Hay que poner hincapié en los casos que son graves o porque vas a hacer la denuncia y no te creen o porque te dan un botón antipánico… Estoy a favor de lo que es trabajar en la violencia de género, en prevenir y mejorar esa situación. No estoy a favor de que el género nos hace superiores o que se llega a los cargos porque sos mujer y no por idoneidad.

Ghigliani: Desde el Ejecutivo nos parece que no hay un presupuesto específico y claro para políticas de género. A la red local de violencia de género este año le han disminuido el aporte, con lo cual hemos solicitado una entrevista formal con la nueva secretaria de Políticas Sociales, Vanina González [...] El intendente tuvo pocas felices declaraciones en un programa de radio diciendo que con el acoso las mujeres nos estábamos yendo al pasto en una ciudad donde tenemos una serie de femicidios: Micaela, Arbilla, Bruna, Bustos. Hay una serie de denuncias por día creciente. Hace falta una política más activa. Comparto que no es algo sencillo de abordar porque es algo estructural, cultural y patriarcal.

¿Qué piensan de las denuncias en las redes?

Tucat: Creo que los movimientos rupturistas sociales nunca se han hecho de manera pausada o tranquila [...] En esto no podemos ponernos quisquillosos en cómo es el método, me parece que una persona que pasó por esa situación se anime a decirlo y denunciarlo es valioso y el Estado debería encontrar la forma de darle alguna causa a eso.

Feliú: Me parece que las redes sociales tienen que ser usadas con responsabilidad [...] Cuando hay denuncias lo mejor es hacerlo por el canal correspondiente que es la Justicia.

Schieda: Las denuncias en las redes no llegan a nada [...] Hay denuncias que te dan escalofríos en las redes, pero estaría bueno que se animen a hacer la denuncia en la Justicia porque si no queda en una publicación.

Ghigliani: A veces se han dado situaciones que si no las visibilizás es como que en la cantidad y en la burocracia judicial quedan dando vueltas. Lo que me preocupa y creo que tenemos que abordar es lo vinculado a los pibes más jóvenes. Los varones están atravesados por el patriarcado, lo único que no los matan, no sufren el femicidio como nosotras por esta cuestión del género. Pero el varón está atravesado y muchísimas veces la pasa muy mal también. Entonces digo si algún chico en una escuela secundaria hace algún chiste estúpido, saca una foto que no tiene que ser y la publica, me parece que eso hay que trabajarlo mucho porque si no estamos con chicos de 15, 16, 17 años y qué nos plantearíamos. ¿Que ya está con ese pibe? ¿Que no hay más nada que hacer? Me parece que es un momento de la vida para poder trabajarlo.

