La opinión de concejales sobre el nene de 11 años y su merendero

Por Belén Uriarte / buriarte@lanueva.com

Brenda Ghiberti | brenda.ghiberti@lanueva.com

Los concejales Federico Tucat (Cambiemos), Gabriela Schieda (UCR-Arturo Illia), Marcelo Feliú (PJ-Cumplir) y Gisela Ghigliani (Unidad Ciudadana) opinaron sobre la historia de Alejandro, el chico de 11 años que hizo un merendero en Villa Caracol para que sus amigos puedan tomar la leche.

Tucat: Este gobierno ha hecho mucho para trabajar en la reducción de la pobreza con resultados que no son los esperados y este tipo de situaciones por supuesto que hacen replantear el trabajo hecho, hacer una autocrítica y seguir trabajando. Después, el caso particular del chico si bien es emocionante su actitud de solidaridad y también nos da esperanza como sociedad, no deja de ser un lugar que el Estado debería atender y hacerse cargo de la situación.

Schieda: Tiene dos miradas. Por un lado conmociona que una criatura tenga ese corazón y esa actitud hacia sus compañeritos de barrio. Por el otro, no podemos permitir que haya tantos merenderos y que un nene de 11 años tenga que hacer un merendero. Eso indica la realidad que estamos viviendo.

Feliú: Eso es un síntoma de lo que está sucediendo en general en el país y obviamente en nuestra ciudad. Bahía Blanca está sufriendo un coletazo de un fracaso de la política económica que se traduce en el aumento de la pobreza.

Ghihliani: Me parece loable que un chico se preocupe por estas cuestiones, que su familia también tenga esa sensibilidad con respecto a la temática y puedan producir y concretar algo en beneficio de una ayuda colectiva. Lo que no me parece prudente ni ético es romantizar estas cuestiones porque me parece que es donde está la ausencia del Estado.