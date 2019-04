¿Qué pide la gente que se acerca al Concejo?

Por Brenda Ghiberti | brenda.ghiberti@lanueva.com

Belén Uriarte / buriarte@lanueva.com

Los concejales Federico Tucat (Cambiemos), Gabriela Schieda (UCR-Arturo Illia), Marcelo Feliú (PJ-Cumplir) y Gisela Ghigliani (Unidad Ciudadana) analizaron la situación actual de la ciudad y contaron cuáles son los principales reclamos que reciben en el Concejo Delibertante.

¿La gente se acerca al Concejo? ¿Qué piden?

Tucat: No. Es algo que me planteo siempre y en el fondo es una gran autocrítica que tiene que hacer la política en general. Quienes sí se acercan y tienen muy en claro que el Concejo puede brindar soluciones son las instituciones. Algunas tienen problemas presupuestarios y solicitan subsidios para poder desenvolver sus actividades.

Schieda: Mucho, a veces se acercan y a veces se comunican para ver si vos podés ir al barrio. Reclaman por la falta de infraestructura en algunos barrios, falta de cloacas, falta de agua, y muestran preocupación por lo que ganan, porque no tienen un trabajo en blanco o tienen la jubilación mínima.

Feliú: Sí, mucho se acerca. Este último tiempo se ha acrecentado por la cuestión social. El trabajo de concejal no solamente tiene que ver con quién se acerca al Concejo, sino lo que el Concejo va a buscar a las instituciones y personas en el resto de la ciudad. Dicen que no pueden pagar el alquiler, que están prontos a ser desalojados, que tienen serios inconvenientes con la cobertura de salud. Hay problemas alimentarios, sanitarios, producto de la crisis.

Ghigliani: Si. Mucho. Se acercan por trámites de salud, tema alimentos, merenderos. Mucha necesidad de calles. La gestión amerita un funcionario con un equipo que esté en la calle, pero no para la foto y el flayer, hay que estar en la calle para soluciones concretas.

¿En qué mejoró y en qué empeoró la ciudad en los últimos años?

Tucat: Mejoró en la infraestructura, sigue siendo el gran problema, pero mejoró. La cantidad de obras que se hicieron durante el año pasado y este son notorias, lo mismo con las calles, las obras de cloacas, reclamos históricos, ni hablar del acceso a la ciudad. Creo que la planificación sigue siendo un problema. Me parece que nuestro gobierno tiene que avanzar y así lo manifestó el intendente en la apertura de sesiones.

Schieda: Creo que los primeros dos años de Cambiemos fueron muchísimo mejor pero este último tiempo veo que no se han hecho muchas obras y si se hacen se hacen en barrios determinados donde se ve. Creció la pobreza, creció la desocupación, cerraron muchos negocios y hay barrios que no se puede creer que en 2019 estén en el estado que están.

Feliú: Lo que ha mejorado es la institucionalidad. Pareciera que debería ser lo normal pero cuando uno analiza el proceso lamentablemente no fue así. Lo negativo, yo siempre pienso que Bahía Blanca da para más, estoy convencido que todavía no pudo desarrollar la potencialidad que tiene.

Ghigliani: Me parece que lo Cultural había avanzado muchísimo, no solamente en los organismos artísticos sino también en los espacios. Y ahora no. El hospital Municipal y las unidades sanitarias venían teniendo un desarrollo interesante. Eso es algo que venía creciendo, espero y deseo profundamente que no la choquen. ¿Tenemos un plan de tránsito? ¿Sabemos para dónde vamos?. En la apertura de sesión del Concejo, yo sentí que el intendente Gay en vez de conducir a la ciudad políticamente la comentaba como cuando estaba en el programa de radio.

¿Cuál es el principal problema de la ciudad?

Tucat: La planificación que me parece que la ciudad arrastra desde hace muchos años. Me parece que revertir eso va a llevar muchísimo tiempo, va a exceder el mandato de este gobierno, inclusive creo que del próximo, pero tiene que plantearse y ponerse en la agenda.

Schieda: Hay muchos pero creo que seguridad, narcotráfico, pobreza y el tema de la desocupación o la falta de empleo formal son los temas que más preocupan.

Feliú: Son dos: la inseguridad y la situación económica. Cuando digo situación económica es la inflación, la recesión y las tarifas que afectan a pequeños y medianos comerciantes y como consecuencia directa el aumento de la desocupación y de la pobreza.

Ghigliani: Comentar la ciudad y no gestionarla. Hay muchas familias que hoy están sin trabajo, hay nuevos pobres, hay subocupados, desocupados. Esta es una prioridad que hay que atender.