Palabras repetidas, una ausencia y otras curiosidades del ping pong

Por Brenda Ghiberti | brenda.ghiberti@lanueva.com

Belén Uriarte / buriarte@lanueva.com

Los concejales Federico Tucat (Cambiemos), Gabriela Schieda (UCR-Arturo Illia), Marcelo Feliú (PJ-Cumplir) y Gisela Ghigliani (Unidad Ciudadana) hablaron sobre distintos temas que preocupan a los bahienses en un ping pong de preguntas y respuestas.

La Nueva. se contactó con todos los bloques para que asista un edil de cada uno. El único que no quiso participar es Roberto Ércoli, del Frente Renovador. Según informó su secretario, no se presentó "por cuestiones de agenda".

Las entrevistas se hicieron entre el jueves 4 y el martes 9 de abril en la redacción y dejaron algunas curiosidades.

Durante los 118 minutos que duró el ping pong, los concejales repitieron varias palabras.

Tucat, por ejemplo, hizo mucho hincapié en el "trabajo" y arrancó la mayoría de sus frases con la expresión "me parece". Fue el que menos habló: su exposición no llegó a los 20 minutos.

Schieda lo hizo en 31 minutos y se enfocó en temas como seguridad, pobreza, inflación y educación. La palabra que más sonó en su discurso fue "barrios".

Entre los términos más usados por Feliú, que habló durante 22 minutos, se destacaron ciudad (15 veces) y Bahía Blanca (13). El concejal del Pj-Cumplir usó gran parte de su tiempo para referirse a la crisis económica y repitió varias veces las palabras "aumento", "inflación" y "coletazo".

La única que mencionó la noción de "perspectiva de género" fue Ghigliani, quien superó en tiempo a sus colegas, hablando durante 45 minutos. La concejala de Unidad Ciudadana se refirió en reiteradas oportunidades al intendente Héctor Gay y al pedido de informes de su espacio político, y le dio un gran espacio al tema salud, preocupada especialmente por la situación del PAMI y la falta de vacunas.

Por otro lado, los cuatro participantes dijeron conocer la historia de Alejandro, el chico de 11 años que hizo un merendero en Villa Caracol para que sus amigos puedan tomar la leche todas las tardes. En este punto todos se mostraron de acuerdo: el gesto del chico es conmovedor, pero refleja la ausencia del Estado e invita a la autocrítica.

Donde hubo miradas muy distintas fue en la relación Concejo-ciudadanía. Tucat dijo que la gente "no" se acerca y que siempre se cuestiona por qué no lo hace. Para el resto sí existe cercanía a pesar de que, según Ghigliani, "no es la mejor gestión que hemos tenido" por falta comunicación y resolución de problemas.

En total se tocaron 6 temas:

-en pobreza, Feliú y Tucat mencionaron proyectos de sus bloques; todos aseguraron que recorren periódicamente los barrios

-en educación, los 4 hablaron del Fondo Educativo

-en tránsito, todos se mostraron a favor del proyecto de Tolerancia Cero y destacaron la condena de 9 años de prisión que recibió Alexis Sturzenegger por conducir borracho y matar a Facundo Saccoccia

-en seguridad, Schieda mencionó la expresión 'gatillo fácil' y Ghigliani habló de la 'doctrina Chocobar' cuando se les consultó por defensa policial

-en salud, los concejales destacaron las nuevas obras en el Hospital Penna, aunque reconocieron que aún subsisten algunos problemas relacionados con la infraestructura y la falta de médicos e insumos

-en género, todos hablaron de la importancia de la prevención; Ghigliani se mostró muy preocupada porque "no hay un presupuesto específico y claro".