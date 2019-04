Un cartel mexicano amenazó de muerte al presidente López Obrador

El Cártel Santa Rosa de Lima amenazó con atentar contra el domicilio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a través de una pancarta expuesta en la ciudad de Celaya, estado de Guanajuato, debido a las acciones del gobierno contra la delincuencia organizada en ese estado del centro del país.

Las amenazas están vinculadas con los operativos que inició el gobierno de México en contra de las organizaciones de robo de combustibles (huachicol) en el país.

"Sigues sentenciando a más policías inocentes, la próxima vez el regalo que te mandé a la refinería va a llegar hasta Cuitláhuac #90 en la Colonia Toriello Guerra en Tlalpan", decía la pancarta firmada por "el señor Marro" y difundida por los medios diarios Reforma y El Universal. La dirección coincide con la del mandatario, su esposa Beatriz Gutiérrez y su hijo menor.

"Ya viste que me metí con la Delegación Norte, me metí con tus pinches policías y que si me tumbaste a X de mi gente, yo te voy a reventar el doble y por cada gente que me chingues, dos tuyas la van a pagar", en referencia a la irrupción, el jueves, en la Comandancia Norte de la Policía Municipal de Celaya para intentar rescatar a un detenido identificado como Armando Soto "El Triste".

Una llamada al 911 alertó a la policía municipal acerca de la aparición del mensaje, ubicado en el boulevard Adolfo López Mateos y avenida Manuel Hidalgo, de Celaya. La policía retiró el cartel y lo entregó a la fiscalía, según informó el diario El Universal.

De acuerdo con autoridades municipales, el cártel que comanda José Antonio Yépez "El Marro" advierte también que continuará la violencia en el estado ante la presencia de militares y marinos.

El jueves pasado, ese municipio vivió una jornada de violencia después de que un grupo armado entrara a una comandancia en busca de un detenido y en el lugar asesinara a un juez.

El saldo de ese tiroteo y de la persecución posterior fue de cuatro personas muertas.

No es la primera vez que la organización delictiva envía un mensaje intimidatorio al mandatario. El 31 de enero, en el puente vehicular que está en las inmediaciones de la planta automotriz Mazda, en la carretera Salamanca-Irapuato, se encontró una manta en la que el Cártel Santa Rosa de Lima amenazaba de muerte al Presidente.

Desde el 4 de marzo, la Marina y policías federales pusieron en marcha el operativo Golpe de Timón en Santa Rosa de Lima contra el cártel vinculado al robo de combustible en esa localidad.

Esta organización delictiva, dicen las autoridades, es la causante de que los homicidios se han multiplicado en Guanajuato durante los últimos meses.

Y si bien las autoridades aseguraron que están muy cerca de atrapar a "El Marro", lo cierto es que sigue libre y es el autor de esa nueva amenaza contra López Obrador. (Télam)