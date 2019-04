“Deben estar acostumbrados a este tipo de hechos”, dijo el presidente de Pérfora

Ayer, minutos después de que concluyera el partido y previo a ir a hacer la denuncia en la Comisaría 4ª, el presidente del club Pérfora habló con el programa de radio deportivo Minuto Cero al Instante, de Cutral Co.

En diálogo con el conductor del programa, Oscar Claris contó su versión de lo ocurrido en el juego 2 de la serie de octavos de final con Villa Mitre.

“Era un partido que Villa Mitre lo iba ganando bien, por eso no se encuentra justificativo al ingreso de un espectador. Pudimos averiguar y está identificado como `Peque´, una persona muy allegada a los jugadores y a Villa Mitre”, afirmó Claris.

“Pero acá lo que hay que resaltar es que si esa persona hubiera entrado con un arma y le produce una lesión a Nacho, ¿Qué pasa? Este era un hincha identificado, que ingresó a la vista de todos e intentó agredir. El árbitro intentó protegerlo y le pegó un codazo a Nacho. El lo pondrá en el informe técnico”, agregó, en referencia a su hijo, el jugador Ignacio Claris, quien simuló una caída por golpe cuando el simpatizante tricolor invadió la cancha.

Después del partido presidente de Pérfora acompañó a su hijo a efectuar una denuncia en la seccional con asiento en Garibaldi 262.

El dirigente también explicó por qué llevaron el equipo al vestuario, cuando en realidad debieron permanecer en la cancha a la espera de la reanudación del partido.

José Gutiérrez tira una faja ante Pérfora. El base fue expulsado en el segundo partido. Se aguarda sanción.

“Mandamos el equipo al vestuario porque había una agresión... ¿Qué voy a dejar que para que lo puteen y lo agredan de palabra? Yo tengo que proteger a mis jugadores. Nosotros perdíamos por veinte puntos o por dieciocho y no estábamos haciendo nada. Jugábamos al básquet. El (por el dirigente bahiense Cristian González) no me va a ordenar lo que tengo que hacer con el equipo... Yo tengo que buscar la protección de mis jugadores y él, como dirigente de Villa Mitre, velar por la seguridad. El estaba a cinco metros de donde ingresó la persona. Tenía que haber reaccionado, no reaccionaron, porque deben estar acostumbrados a este tipo de hechos. Acuérdense lo que pasó con Huracán de San Justo”, criticó.

“Lo que le digo a la gente de Cutral Co es que nosotros estamos acostumbrados a brindar espectáculo. Que el martes nos acompañen con su aliento, pero no vamos a actuar como lo hizo este muchacho Peque. Vamos a actuar como realmente somos, deportistas, a alentar al equipo y si nos toca perder lo vamos a despedir de la mejor manera”, agregó.

La serie de octavos de final (Conferencia Sur) entre Villa Mitre (2)-Pérfora (0), prevista al mejor de 5, continuará el martes venidero 21.30 en Cutral Co. De ser necesario un eventual cuarto partido se jugará el jueves 25 y un quinto juego iría el domingo 28 en nuestra ciudad.

Para el jueves de la semana próxima esperan en Villa Mitre el fallo del Tribunal.

“Hicieron una macumba”

El entrenador bahiense Franco Maceratesi, hoy en Alem, dirigió a Olimpo en el Torneo Federal la temporada del ascenso al ex TNA (hoy Liga Argentina).

Durante una visita a Pérfora en la temporada 2014-15, al ir al entrenamiento del mediodía del día del partido, el equipo bahiense se encontró con lo que consideró era un “trabajo” de los locales.

“Nos hicieron una macumba. Recuerdo que entramos a la cancha y había un humo tremendo y un olor muy fuerte. Y la verdad que les salió porque esa noche nos ganaron, pero nosotros terminamos ascendiendo. Con esto quiero decir que el básquetbol y el deporte en general se aggiornaron. Son cosas que no van más”, dijo Maceratesi.

Franco Maceratesi.

“En ese momento el presidente era Oscar Claris, padre del jugador (Ignacio) y del técnico actual (Fernando). Ellos venían de varias derrotas como local... Pero también me acuerdo que en ese partido, a pesar de perder, terminamos refugiados en el vestuario porque hubo algún incidente”, agregó.

El DT respaldó al base Franco Ruesga, señalado como causante de una jugada que desató la ira del plantel neuquino.

“Por lo que leí de lo ocurrido en Villa Mitre, quiero dejar en claro que a Franco Ruesga lo dirigí muchos años y tanto en Olimpo, como en la selección de Bahía o en la de Provincia, siempre, pero siempre tira pases de faja. Lo hace y lo hizo en cualquier situación, no importó lugar, instancia o resultado. Es su estilo de juego, hay que respetarlo”, concluyó.