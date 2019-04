“Claris me dijo que me iba a cagar a trompadas”, contó Franco Ruesga

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

Sellar el 2-0 con buen juego y contundencia fue el objetivo de Villa Mitre en el juego de anoche ante Pérfora de Plaza Huincul.

Y así fue: el tricolor volvió a ganarle al elenco neuquino, esta vez con mayor tranquilidad, por los octavos de final (Conferencia Sur) del Torneo Federal de básquetbol.

Pero el segundo enfrentamiento se puso inflamable y una chispa causó una explosión.

Se jugaban los primeros minutos del último cuarto y Villa Mitre ganaba por 27, cuando un pase de faja de Franco Ruesga calentó a los visitantes. A su vez, un hincha del tricolor invadió el campo de juego y le tiró un manotazo a jugador de Pérfora que le había recriminado la jugada a Ruesga.

-¿Qué análisis hacés de un partido que manejaron muy cómodo en el segundo tiempo, pero que se desvirtuó con los episodios del último cuarto?

-Salvando lo último, hicimos un gran juego. En el primer tiempo capaz estuvimos un poco más trabados que en el segundo, cuando demostramos lo que podemos hacer. Tocamos la pelota y jugamos un buen básquet.

-Se encaminaban a un triunfo cómodo, pero sobrevino la polémica. El equipo rival se molestó porque tiraste una faja ganando por 27.

-Lejos de querer sobrar o mostrar algún tipo de mala leche, como me lo manifestó así el jugador de Pérfora (Ignacio Claris). En ningún momento tuve esa intencion. Se dio así la jugada... Terminamos un contraataque de esa manera y usé ese recurso.

-¿Qué te dijo Ignacio Claris?

-Que no empiece a hacer cosas de mala leche, que no cancheree, que me iba a cagar a trompadas... Pero en ningún momento lo ví de esa manera. Es mi forma de jugar, por momentos. La verdad. Que quede en eso porque no hubo mala intención.

-¿Saben que con esta situación Pérfora preparó el caldo de cultivo para recibirlos en Plaza Huincul?

-Bueno, quizá, pero ellos lo llevaron para ese lado y dramatizaron todo. No creo que haya sido a ese nivel. Pero bueno, iremos a ganar el partido como sea, tratando de jugar como lo hicimos hoy (por anoche) en el segundo tiempo.