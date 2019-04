Grupos de riesgo: instan a colocarse la vacuna antigripal

Por Cecilia Corradetti / ccorradetti@lanueva.com

El primer stock de dosis antigripales de cara a la temporada invernal, fue remitido a nuestra ciudad el pasado miércoles para comenzar a distribuirse en unidades sanitarias y vacunatorios, informó Región Sanitaria I.

Tras advertir que no habrá faltantes, la bioquímica Jorgelina Scuffi, referente de Epidemiología, instó a la población más vulnerable a comenzar a aplicarse las vacunas.

Se trata de embarazadas, puérperas, niños de hasta dos años, mayores de 65 y pacientes trasplantados y con enfermedades crónicas.

Recordó que las semanas epidemiológicamente más complejas representan las de fines de junio y julio, “por eso ya se debe empezar teniendo en cuenta que el efecto se produce luego de los 14 días”.

Scuffi reiteró que no hay evidencias hasta el momento de que existan faltantes de recursos, insumos y respiradores durante el invierno próximo, de acuerdo con el contacto permanente que Región Sanitaria mantiene con los hospitales locales.

“Las cifras que se registrarán este año serán muy similares a las del año pasado, pero insisto, la vacuna es importantísima para que la gripe no pase a mayores. Si se la trata a tiempo es fácil de curar y más aún si la persona ha sido vacunada”, reiteró.

En ese sentido hizo hincapié en las medidas de prevención que todos los años se sugieren, básicamente en lo referido al lavado de manos y ventilación de los espacios cerrados.

Por su parte, el doctor Eduardo Teplitz, jefe de Pediatría del Hospital Italiano, recordó que el frío en sí mismo no produce infección “aunque debemos ser concientes y precavidos. No pensar que porque abrigamos a un chico o lo mantenemos adentro, no se va a enfermar”.

Y se refirió específicamente a la bronquiolitis, acumulación de moco en las vías aéreas de los pulmones originada a partir de una infección viral.

“Por lo general afecta a los niños menores de dos años, con una edad pico de tres a seis meses. Es una enfermedad común y algunas veces grave. La causa más frecuente es el virus sincicial respiratorio (VSR)”, dijo.

Más de la mitad de los bebés están expuestos a este virus en su primer año de vida. Los factores de riesgo abarcan el estar expuesto al humo del cigarrillo, ser menor de seis meses, vivir en condiciones de hacinamiento, no ser amamantado y nacer antes de las 37 semanas de gestación.

Cuando un bebé presenta alguno de los siguientes signos de bronquiolitis, es vital consultar al médicos: tos, fatiga, fiebre, agitación, aleteo nasal o retracción de los músculos del tórax en un esfuerzo por respirar, irritabilidad, color azulado de la piel.