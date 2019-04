Massa se reunió con referentes del campo y manifestó su preocupación por la caída del sector agrario

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se reunió hoy con los referentes de Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), acompañado por los diputados nacionales Diego Bossio y José de Mendiguren y el economista Aldo Pignanelli.

En la reunión, Massa manifestó su preocupación por la caída del sector agrario y sostuvo que “la Argentina necesita un gran acuerdo económico y social entre todos los sectores, y eso se logra desde ‪el 11 de diciembre‬ con un nuevo gobierno y una nueva mayoría".

Además, reconoció la importancia del campo y de las economías regionales para poner de pie nuevamente a la Argentina.

El precandidato a presidente por Alternativa Federal, también afirmó que el sector exportador necesita "una reducción de impuestos" que tiene que venir acompañado "de una reforma en el sistema tributario que requiere rediscutir el acuerdo con el Fondo".

Otras frases

- "Queremos discutir un acuerdo de largo plazo para que la Argentina reduzca sus obligaciones de pago y pueda financiar con eso reducciones de impuestos".

- "El país necesita "generar dólares genuinos" con el campo y el sector industrial.

- "Tenemos que animarnos a que la exportación de trigo se transforme en exportación de fideos".

- "La primera discusión tiene que estar no alrededor de derechos aduaneros, sino de impuestos internos. Alguien que exporta no puede estar pagando impuestos internos, porque hay una doble imposición"

- "Necesitamos bajarle la presión impositiva a los sectores que generan dólares para hacerlos más competitivos".

- "Lo primero que tenemos que bajar a cero son los impuestos internos de los exportadores. El que exporta no puede pagar impuestos internos. El que exporta en todo caso paga un derecho aduanero, pero no impuestos internos. O si paga impuestos internos no paga derecho aduanero. No puede pagar dos veces impuestos”.

- "Al sector lo convocan cuando hay que pagar impuestos, pero no para discutir las políticas públicas”.

- "Hoy cuando miramos la alta inflación, la devaluación, la presión impositiva más alta de América Latina, el mega de energía más caro de América Latina, muestran a las claras que este Gobierno fracasó, y cuando el Gobierno no puede construir porque no tiene una idea alrededor de la economía y el fracaso está a la vista, lo que hace es destruir a los que proponen.

- "El Fondo le puso la soga al cuello a la Argentina para los próximos cuatro años en un acuerdo de emergencia de un Gobierno que se está terminando, y lo que queremos es discutir un acuerdo de largo plazo para que la Argentina reduzca sus obligaciones de pago y pueda con eso financiar reducción de impuestos".