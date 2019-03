Se endurece la interna radical en Bahía de cara a las elecciones: "Siempre es momento para participar"

El vicepresidente de la Unión Cívical Radical bahiense, Carlos Trejo y el exconcejal e integrante del del plenario del partido, Daniel Muñoz, criticaron los dichos del presidente de la UCR local, Emiliano Álvarez Porte, y se mostraron a favor de disputar internas en el frente Cambiemos a nivel nacional, provincial y municipal.

"Debemos recordar que nuestro partido es pluralista y democrático y no concebimos otra manera de resolver nuestras disidencias si no es mediante el voto. Emiliano hizo declaraciones que son respetables y se toman en cuenta por su envergadura, porque es el presidente del partido, pero no significa que esté representando la voz de todo el partido", señaló Trejo en LU2.

Muñoz consideró que "siempre es momento para participar y discutir en política".

"El radicalismo tiene como culto la participación de la gente para seleccionar a los candidatos, porque lo contrario a eso es el acuerdo y quedarse en los cargos de manera indefinida. Y para nosotros eso es un tema complicado, complica el ADN [del partido]", señaló el exconcejal.

Semanas atrás, en diálogo con La Nueva. Alvarez Porte minimizó las chances de una interna en Cambiemos durante las PASO de agosto y confesó que el partido hoy no tiene un candidato fuerte.

Sin embargo, Trejo contradijo al presidente de la UCR local, dijo que "la elección interna no debilita, fortalece" y aseguró que a "nivel nacional se vienen dando algunas discusiones y cada vez suena más fuerte la posibilidad de ir con una fórmula propia".

Por último, y tras ser consultados sobre la posibilidad de que una PASO complique la estabilidad política del Gobierno, hicieron referencia a dos exjefes comunales que representaron al partido y tuvieron que someterse a internas.

"Nosotros teníamos intendentes que han sido los mejores que tuvo Bahía Blanca en los últimos 50 años: Juan Carlos Cabirón y Jaime Linares. Y se los tapó de internas. Cabirón tenía el 90 % de la aprobación de la ciudad y para reelegirse tuvo que pasar una interna. Y Linares para ser candidato tuvo que hacerlo también y nunca se vio esto como un ánimo desestabilizador", concluyó Muñoz.