La folklorista Karen Arranz en el estand de La Nueva.: "Me siento una hija adoptiva de Bahía"

La folklorista Karen Arranz pasó esta tarde por el estand de La Nueva. en la FISA 2019 y habló sobre distintos temas, entre ellos un premio que recibirá en el Día Internacional de la Mujer.

"Estamos muy contentos de recibir este premio que otorga la Academia Provincial de Folklore, que es un reconocimiento a las mujeres por el Día Internacional de la Mujer", contó.

La premiación se llevará a cabo este viernes 8 de marzo en el Campo de Pato "La Montonera" de la ciudad bonaerense de Ensenada: "Todo premio siempre es un mimo al alma y al corazón".

Arranz, que lleva más de 30 años ligada al folklore, también aprovechó la oportunidad y opinó sobre una de las costumbres argentinas más típicas.

"El mate siempre se comparte, y sirve como compañía para crear, para componer. Uno cuando está solo o triste necesita la guitarra y un buen mate amargo, dulce no. El mate criollo es el mate amargo", dijo.

Por último, se refirío a la ciudad y dijo: "Me siento una hija adoptiva de Bahía Blanca, por todo lo que me dio y porque nunca me negó un espacio".