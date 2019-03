Cambiemos apuntó y tiró sus dardos

Desde lo formal fue un trámite. La gobernadora María Eugenia Vidal inauguró las sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense pero por el tono de su mensaje aceitó la maquinaria electoral de Cambiemos lanzando “dardos envenenados” que a modo de cuestionamientos cayeron sobre los gobiernos peronistas anteriores en la provincia de Buenos Aires.

“Se trató de un discurso sincero que demuestra que se puede gobernar sin relato y dar la cara, diciendo la verdad, incluso cuando hay dificultades”, dijeron dentro del arco parlamentario de Cambiemos. Queda mucho por hacer, admiten, pero la Provincia tuvo un avance significativo en materia de obras públicas, inversión social, salud, educación y seguridad.

La mandamás bonaerense de Cambiemos desparramó varias frases claramente dirigidas contra anteriores administraciones del PJ, y puso en palabras sus objetivos políticos en su cuarto año de mandato en la Gobernación. Pero subrayó que no llegó a la Provincia para usarla como un “trampolín” para su carrera política. Siempre y cuando, no tenga que “jugar” en las elecciones nacionales. Por ahora, Vidal se mantiene en su tesitura de ir por la reelección en ámbito bonaerense.

“La realidad no se cambia con relatos. Hemos demostrado que se puede trabajar en política sin enriquecerse, mostrando cómo se vive", anotó Vidal. Ese, dijo, “es el alma del cambio: que somos realmente distintos”.

Desde las distintas orillas del peronismo opositor dijeron que con el mensaje utilizado por Vidal durante la apertura formal del año legislativo, describió una Provincia alejada de la realidad.

“El discurso de la gobernadora fue muy alejado de la realidad de la gente. Habló de presuntos éxitos de gestión. Pero en la Provincia cada día que pasa las familias están más angustiadas por la inflación, por las tarifas y por el desempleo. 2.500 personas perdieron su trabajo esta semana. ¿Que va a hacer el Gobierno?”, se preguntó la jefa de la bancada de senadores kirchneristas de Unidad Ciudadana, Teresa García.

“Queda claro que, tanto Mauricio Macri como María Eugenia Vidal, se dedicaron a pedir esfuerzos durante 4 años y lo único que lograron fue destruir pymes, comercios, fábricas y puestos de trabajo”, acotó la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la legisladora por la Sexta, Marisol Merquel.

La verdadera Provincia sufre las consecuencias de las políticas económicas del Gobierno nacional que apuntan a ahogar el bolsillo con tarifazos en los servicios públicos cada tres meses y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, junto a la pérdida de fuentes de trabajo.

“Vidal demostró en el discurso de apertura de sesiones del último año de su mandato que es una gobernadora que no se hace cargo de los graves problemas que aquejan a los bonaerenses. No ha defendido en estos tres años a los ciudadanos de esta Provincia ante las consecuencias trágicas de las políticas económicas de su presidente Macri”, aseguró el titular del bloque de diputados del tigrense Sergio Massa en la Provincia, Rubén Eslaiman.

No debe llamar la atención que como buena representante de Cambiemos haya pronunciado un discurso de campaña electoral y no de estadista. Cumpliendo con una característica de este Gobierno: viven en campaña y hablan pensando en votos, dicen en las diagonales.

El fantasma Cristina

Durante casi todo el feriado largo de Carnaval a agitar el fantasma en torno de la expresidenta Cristina de Kirchner.

El massismo interpretó: “quieren dividir y demonizar a la oposición como única forma de mantenerse en el Gobierno”. No es casual. Previamente, algunos dirigentes cercanos al tigrense salieron a pedir por la unidad del peronismo para poder derrotar en las próximas elecciones a Macri y Vidal, “que hoy están planteando un futuro de odio y resentimiento que perjudica a los argentinos y a los bonaerenses”. En privado, no pocos referentes del PJ coinciden en la necesidad de unirse, no obstante siguen especulando.

“Ni el presidente, ni la gobernadora están promoviendo la paz social entre los argentinos y entre los bonaerenses, hay que acabar con esto de agitar la grieta. En el caso de Vidal más que hablarle a los bonaerenses de cómo iban a resolver los problemas, lo que hizo fue lanzar su campaña electoral”, apuntan.

Una piedra en el zapato

Pero además, Vidal tuvo autocrítica, enviando un “mensaje pacificador” para los docentes, en conflicto salarial. Desde Cambiemos salieron a defender la política de negociación paritaria. La Provincia “no puede ofertar más de lo que puede pagar”. Pero además, acusan al sindicalismo docente de “politizar” la cuestión. Afirman que la decisión de CTERA decretando una huelga durante los días 6, 7 y 8, complicará el “normal inicio” de clases en la Provincia.

El massismo legislativo cuestionó el mal manejo del Ejecutivo de calle 6 en un conflicto docente que pintó incierto el comienzo de clases dejando sin clases a más de dos millones y medio de chicos. “¿por qué Vidal desaprovechó tanto tiempo sin negociar con los docentes?; será porque este conflicto le sirve ante la falta de gestión o porque su gurú Durán Barba le dice que enfrentar a (Roberto) Baradel le trae votos?", dijeron los renovadores de Massa.