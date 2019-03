Carrió, dura con Garavano: "No tengo trato con imbéciles"

La diputada de Cambiemos Elisa Carrió le apuntó al ministro de Justicia, Germán Garavano, y criticó el viaje de la expresidenta Cristina Kirchner a Cuba.

Carrió remarcó que tienen diferencias irreconciliables con Garavano.

"No tengo trato con imbéciles, por lo general me preservo. Este chico no tiene la más pálida idea de la dimensión de las causas que trata. No digo que sea malo, pero ser imbécil también es un error. Digo imbécil como lo dice la Real Academia, es decir, falto de inteligencia", lanzó la diputada.

También cuestionó a Cristina Kirchner por su viaje a Cuba en una entrevista con LN+: "Está veraneando con prisión preventiva firme".

Carrió no está de acuerdo con la decisión del juez Claudio Bonadio de dejarla ir a ese país por la salud de su hija Florencia.

"Este es el único país del mundo donde hay una persona con prisión preventiva firme a la que se le da permiso para ir a Cuba, que es un lugar de asilo político, porque se le hincharon las piernas a la hija. No lo vi nunca", aseguró.

Y agregó: "Pobre Florencia, porque en definitiva a uno no deja de darle pena cuando los monstruos de los padres convierten a los hijos en delincuentes".

Por último, se refirió a las próximas elecciones: pronosticó que Mauricio Macri va a volver a ganar la presidencia y desestimó las versiones sobre una posible postulación de María Eugenia Vidal como cabeza de lista.

"El candidato es Macri y vamos a ganar", cerró. (TN y La Nueva.)