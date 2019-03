Cristina explicó por qué viaja a Cuba: "Mi hija tiene severos problemas de salud"

La ex presidenta Cristina Kirchner notificó hoy al juzgado federal de Claudio Bonadio, quien la procesó en varias causas penales, que se ausentará del país por siete días al viajar a Cuba por razones de salud que afronta su hija Florencia.

Fuentes judiciales revelaron a NA que la ex mandataria brindó esta información de manera voluntaria, debido a que no tiene una prohibición para hacerlo y este mismo jueves se trasladará hacia el país caribeño.

Cristina Kirchner mantuvo desde sus dos gestiones presidenciales una muy buena relación con Fidel y Raúl Castro e incluso realizó una visita protocolar como jefa de Estado.

Quiero compartir con ustedes lo que nos está pasando. pic.twitter.com/kGszGfzbzb — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 14 de marzo de 2019

Bonadio ya había autorizado a Cristina y a su hija Florencia a salir del país con rumbo a Grecia, Bélgica y el Reino Unido.

En aquella oportunidad, el magistrado demoró la autorización porque la Unidad de Información Financiera (UIF) había solicitado al juez que no autorice a la ex mandataria a viajar al exterior, hasta que no finalice la investigación sobre las ramificaciones de las cuentas del empresario detenido Lázaro Báez.

Sin embargo, finalmente Bonadio la autorizó a viajar a Atenas y Bruselas, pero finalmente no hizo su escala en Londres, aunque evitó dar las razones.

En su resolución, el magistrado remarcó que la ex mandataria "siempre ha estado a derecho en las actuaciones, que en la ocasión que se requirió su presencia acudió al llamado" y que "ha acreditado las fechas de egreso e ingreso al país y lugar de residencia durante las fechas de solicitud". (NA)