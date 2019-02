Guillermo White, el hombre

Mario Minervino/mminervino@lanueva.com

Hace 93 años, en febrero de 1926 falleció el ingeniero Guillermo White, protagonista de la historia de nuestra ciudad.

Nativo de Dolores, provincia de Buenos Aires, White emigró siendo joven a la Capital para completar sus estudios. Luego ingresó a la Facultad de Ciencias Físicas, integrando el primer grupo de ingenieros civiles egresados de una universidad nacional.

Siendo presidente del Cuerpo de Ingenieros de la Nación, renunció a ese cargo en desacuerdo con el gobierno por elegir el proyecto de Eduardo Madero para el puerto de Buenos Aires, desechando el de Luis Huergo.

Fue entonces (1886) que el Ferrocarril del Sud lo contrató como presidente de la comisión local, mñaxima autoridad e la empresa en nuestro país. Hacía dos años que los rieles de la empresa habían llegado hasta el Puerto Comercial de Bahía Blanca.

White realizó entonces una tarea pródiga en obras, destacándose la prolongación de la línea desde la estación “El Puerto” hasta Neuquén -inaugurada en mayo de 1899-,vital para la defensa de la Nación ante un posible conflicto con Chile.

Fue al regreso del viaje inaugural de ese recorrido que el tren presidencial se detuvo en “El Puerto”. Allí, el presidente Julio A. Roca brindó por la obra y sorprendió a todos al anunciar que esa estación pasaría a denominarse “Ingeniero White”, decisión que ratificó un mes después.

Guillermo White trabajó hasta cumplir 73 años de vida. En 1917 se radicó en Mar del Plata. Allí, un periodista le pidió que destacara algún acontecimiento de su vida.

“Casi no he tenido tiempo de que me ocurra nada extraordinario”, señaló entonces. Y agregó: “Y si algo me preocupa ahora es el carecer de ocupación. He aquí el episodio más extraordinario de mi vida”.