Gales tuvo la llave frente a Inglaterra

La selección de Gales se impuso a Inglaterra por 21-13, este sábado en Cardiff y en un partido clave para el desenlace del torneo Seis Naciones, que ahora lideran en solitario los dragones, invictos desde hace más de un año.

Los ingleses llegaron con ventaja al tramo final del partido después de que Owen Farrell anotase un penal (13-9, minuto 63), pero los galeses voltearon el marcador con los tries de Cory Hill (68m), en un try impresionante luego de 34 fases, y Josh Adams (78m).

Con tres victorias en las tres primeras jornadas del torneo, Gales visitará Escocia en la próxima fecha (9 de marzo) y recibirá a Irlanda (16 de marzo) quizás para adjudicarse su primer Grand Slam desde 2012, una buena carta de presentación de cara al Mundial de Japón (a partir del 20 de septiembre).

HIGHLIGHTS: WAL 21-13 ENG



Sit back and enjoy three minutes of thrilling action as Wales went top of the #GuinnessSixNations table #WALvENG pic.twitter.com/lCu3c0w8GM