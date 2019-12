Agustín Dottori, la figura del Liniers campeón: "El equipo se armó para esto"

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

El décimo campeonato en el básquetbol de primera división ya es una realidad para el club Liniers, que anoche selló las finales 4-1 tras imponerse a Napostá -en suplementario- por 76 a 70.

El Chivo fue de menor a mayor y tuvo múltiples sensaciones al acabar el período regular, ya que pudo ganarlo a 3s, con libres de Ríos Lodoli (hizo 1-2 para ponerse 65-64) y también pudo perderlo, con viajes a la línea de Bellozas (también 1-2, para el 65-65) a 9 décimas.

En el extra, 4 de los 11 puntos de Liniers fueron de su goleador (25), Agustín Dottori.

"Conseguimos el objetivo y eso es lo más importante. Quedó demostrado que este equipo entrenaba más duro de lo que jugaba; esas cosas, no relajarte ni en los entrenamientos, te demuestra y te da los resultados que obtuvimos. Napostá era el último campeón e iba a ser una serie durísima", le contó el alero a La Nueva. tras anotar 0-3 t3, 11-15 t2, 3-5 t1, bajar 10 rebotes y repartir 3 asistencias.

—Napostá elevó la vara y los obligó a mantenerse firmes, ¿cómo lo viviste?

—Teníamos la responsabilidad de demostrar. Siempre tratamos de tener la cabeza tranquila. Nos relajamos un partido y ellos nos pisaron y perdimos por 20. Eso nos ayudó para ir a ganar allá y hoy, en suplementario.

—¿Sentían esa responsabilidad? ¿Hubo algo de presión?

—Algo de presión había. Esto es un hobby, más allá de que la mayoría cobramos y somos todos jugadores responsables y dedicados. Claramente, el equipo se armó para esto y tener la responsabilidad de devolver el esfuerzo que hacen los dirigentes durante todo el año se notó.

—En un plantel lleno de jugadores destacados, ¿haber terminado siendo figura qué implica en vos?

—Son detalles. A lo largo de la serie no me fui conforme ningún partido porque tuve muchos altibajos. De hecho, en el anterior hice un buen primer tiempo pero en el segundo no me salieron las cosas y le dije a Mauri (Vago) que quería tener 40 minutos regulares. No sé si fue mi mejor partido el de hoy (por ayer), pero siento que dejé todo durante los 45 minutos porque tuve la suerte de no salir.

—¿Cuánto tuvo que ver Vago en esta conquista?

—Mauri tuvo mucho que ver, porque tenía la responsabilidad de venir de afuera y armar el equipo que quería. No es fácil. Todos dejamos la familia de lado. Es una gran persona y al haber sido tanto tiempo jugador, tiene mucho tacto para saber qué sentimos nosotros adentro de la cancha y eso dio sus frutos.

El Chivo suma y sigue

La de anoche fue la décima conquista de Liniers en Primera: 1986, 1987, 1992, 1994, 1998, 1999, 2002, 2010, 2014 y 2019.

En ese sentido, el Chivo se afirmó en la tercera colocación histórica, por debajo de Olimpo y Estudiantes.

Completado el 90º certamen, la tabla quedó así:

1 - Olimpo (19)

2 - Estudiantes (16)

3 - Liniers (10)

4 - Villa Mitre (8)

5 - Altense (7)

6 - Pacífico (6)

7 - Bahiense del Norte y Sportivo Bahiense (5)

9 - Bahiense Juniors, El Nacional y Napostá (3)

12 - Barracas (2)

13 - Independiente, Alem y Comercial (1)

Además, por primera vez en la historia Liniers es campeón al fútbol y al básquet en la misma temporada: el domingo pasado, ante Villa Mitre, se quedó con el Clausura de la Liga del Sur.

Otro dato curioso es que desde el período 2001-2004 que no se daban cuatro campeones distintos. En aquella oportunidad fueron Comercial (2001), Liniers (2002), Bahiense (2003) y Olimpo (2004); mientras que la racha actual tiene a Bahiense (2016), Villa Mitre (2017), Napostá (2018) y Liniers (2019).

En tanto, la de anoche fue la primera conquista de Mauricio Vago (nacido el 14-5-1981) al frente de un equipo mayor: dirigió a Velocidad (2016, en Segunda) y a Pueyrredón (2017 y 2018) antes de llegar al Chivo.