Con 7 cambios, Olimpo tratará de cortar la racha de 6 derrotas consecutivas

En su último partido como local del año, Olimpo intentará al menos sumar para no retirarse de su estadio en medio de un clima tenso y bajo una llovizna de insultos y silbidos como sucedió en las últimas presentaciones.

Con una racha negativa y “pesada” de 6 derrotas en fila, el aurinegro recibe esta tarde, desde las 17, a Desamparados de San Juan, por la fecha 14 de la Zona 2 de este complejo y exigente torneo Federal A.

El árbitro será el tandilense Luca Novelli Sánz, quien ya pitó al olimpiense dos veces en este certamen: 0-0 con Camioneros de visitante (jornada 2) y 0-1 con Peñarol de Chimbas en Bahía (por la séptima).

Buscando que el equipo reaccione, el DT Pedro Dechat realizará 6 modificaciones, aunque solo una de ellas obligada por la lesión de Nicolás López Macri (contractura en el cuádriceps derecho).

Leandro Lacunza vuelve a la titularidad después de cumplir con el partido de suspensión, el mediocampo fue totalmente renovado y tres jugadores que habían sido iniciales en el cotejo pasado (0-1 con Sol de Mayo) ni siquiera fueron concentrados: Maxi Méndez, Sergio “Cepillo” Sánchez y Lucas Salas.

Sin embargo, el golpe de timón más resonante es el cambio de arquero, ya que por primera vez en la competencia atajará el chaqueño Pablo Fernández, de 23 años, 1,82 de estatura y con pasado en las Reservas de Lanús y Sarmiento de Junín (de ahí lo trajo el ex entrenador olimpiense Sergio Lippi).

Otra “bomba” inesperada es que Matías Mayer, hasta antes de la llegada de Dechat muy relegado en el plantel, será el reemplazante de López Macri.

Los siete cambios: Fernández por Guido Villar, Lacunza por Méndez, Bruno Díaz por Franco Lefiñir, David Vega por Sergio Sánchez, Braian Guille por Salas y Diego Ledesma por Axel Rodríguez.

Al banco de suplentes irán: Villar, Albaro Jiménez, Martín Ferreyra, Lefiñir, Nahuel Salazar, Joaquín Galván y Axel Rodríguez.

Las entradas

Las formaciones

-Olimpo: Pablo Fernández; Leandro Lacunza, Iván Furios, Nicolás Capraro, Nicolás Benavídez; Matías Mayer, Bruno Díaz, David Vega, Braian Guille; Fabricio Lenci y Diego Ledesma. DT: Pedro Dechat.

-Desamparados: Juan Martín Boiero; Emanuel Décimo, Mateo Rodríguez, Alejandro Callejas, Leandro De Muner; Facundo Torres, Nicolás Sottile, Ricardo Tapia, Martín Abraham, Ariel Sánchez y Matías Montejano. DT: Nazareno Godoy.

-Hora de inicio: a las 17.

-Árbitro: Lucas Novelli Sanz.

-Cancha: Olimpo.

El resto

+ 17.00hs: Huracán Las Heras vs. Sol de Mayo

+ 17.00hs: Deportivo Madryn vs. Juventud Unida de San Luis

+ 17.00hs: Peñarol de San Juan vs. Camioneros

+ 20.00hs: Estudiantes de San Luis vs. Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi

+ 20.00hs: Cipolletti vs. Deportivo Maipú

+ Libre: Sansinena

La tabla