Auto volcado sin ocupantes cerca de Stroeder

En la mañana de hoy, alrededor del as 6.30, personal del hospital Luis Urizar, de Stroeder, alertaron a los bomberos por la presencia de un automóvil corsa, dominio FIU 293, volcado a la altura del kilómetro 891, de la ruta Nacional Nº 3, a unos 10 kilómetros al Sur de esta localidad.

“Fuimos alertados por gente del hospital que ocasional automovilistas que transitaban la ruta, encontraron este auto volcado. Al llegar al lugar no encontramos ocupantes, pero si algunas gasas por lo que suponemos fueron asistidos. Trascendidos nos hablan que podría ser una pareja la que se trasladaba en el rodado, de todas maneras, a esta ahora (las 8,30 de la mañana), no tenemos mayores datos”, explicó Omar Sotelo. (Agencia Patagones)