EE.UU. denuncia injerencia extranjera en los disturbios de Chile y apunta a Rusia

Estados Unidos denunció hoy una supuesta injerencia rusa para generar discordia en la sociedad de Chile, un país afectado desde hace dos semanas por un estallido social seguido de represión que dejó 20 muertos, cientos de heridos y más de 9.000 detenidos.

Según un portavoz de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump mencionó una injerencia extranjera en los disturbios de Chile durante una charla telefónica con su colega Sebastián Piñera, aunque sin especificar los orígenes, objetivos y mecanismos de esa influencia.

“El presidente Trump denunció los esfuerzos extranjeros para socavar las instituciones, la democracia o la sociedad chilenas”, dijo el portavoz.

Poco más tarde, la agencia EFE recordó que en una entrevista, la pasada semana, el encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estado, Michael Kozak, dijo que Estados Unidos había identificado en las redes sociales "cuentas falsas" procedentes de Rusia que intentan sembrar discordia en la red.

La agencia española volvió a consultar hoy a una fuente diplomática estadounidense para conseguir nuevos detalles de la denuncia de Trump y dar más luz luego de la declaración de Kozak.

"Hemos vistos indicadores de que hay actividad rusa apoyando el curso negativo del debate, pero ¿estoy diciendo que sea el único factor? No, no estoy haciendo eso", respondió la fuente.

El informante ratificó que hay otros actores externos implicados, aunque sí mencionó a la cadena estatal venezolana Telesur.

"Desde luego que he visto, y esta es mi observación personal porque yo mismo no soy un mago digital, he visto que algunas organizaciones como Telesur han exacerbado esos debates (en redes sociales) y anecdóticamente puedo decir eso", añadió la fuente citada por EFE.

Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, responsabilizó de la violencia que se vive en Chile al gobierno cubano y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

"Las brisas del régimen bolivariano impulsadas por el madurismo y el régimen cubano traen violencia, saqueos, destrucción y un propósito político de atacar directamente el sistema democrático y tratar de forzar interrupciones en los mandatos constitucionales", afirmó Almagro en un comunicado el 24 de octubre. (Télam)