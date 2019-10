La otra cara de Mario Ledesma, al margen del partido contra Inglaterra

Con la formación titular confirmada y con las explicaciones del caso realizadas por Mario Ledesma este jueves en conferencia de prensa, para Los Pumas sólo queda esperar.

Este sábado a las 5 el seleccionado argentino de rugby se jugará un partido decisivo ante Inglaterra por la tercera fecha del grupo C, en el Mundial de Japón. Si Los Pumas ganan, siguen en carrera. Si pierden, quedarán eliminados en primera ronda más allá que les quede un partido más.

El bahiense Lucas Alaniz, corresponsal de “La Nueva.” en el torneo, logró sacar de ese clima de tensión al técnico Ledesma para llevarlo a un terreno más placentero.

Recordemos que uno de los objetivos de Capocha en su primera experiencia mundialista como acreditado era mostrar el lado B del entrevistado.

-Tu primer mundial como técnico. ¿Cómo lo estás viviendo Mario?

-Muy intensamente Capocha, muy intensamente. Pero me gusta vivir así. Está buenísimo. Se viven un montón de cosas que pasan acá. Y es lo más cerquita que podés estar de la camiseta de Los Pumas, que uno tanto quiere. Te diría que es lo segundo mejor en realidad, porque lo primero sin dudas es jugar un Mundial. Pero sí, estoy disfrutando mucho de las cosas buenas y de las no tan buenas también.

-¿Qué cambia que el Mundial se juegue en Japón? Porque jugaste y viviste mucho en Europa...

-La verdad que es muy distinto desde lo cultural. A los latinos nos llama mucho la atención porque aparte de andar todo a la perfección, se respetan muchísimo las reglas y sabemos que a nosotros eso nos llama la atención. El dejar paso a los peatones... El argentino siempre está medio apurado. Y entonces estás, por ejemplo, subido al bondi (con el equipo) diciéndole al chofer `vamos, vamos, vamos' y el tipo te dice `pará a que pasen los peatones'. Asi que desde ese lado, una experiencia distinta.

Mario Ledesma. Foto: @lospumas

-¿Personalmente, ¿Cómo hacés para desconectarte cuando hay actividades protocolares?

-No, no me desconecto. Estamos para eso. Sí tengo a mis hijos y hermanos que están por acá y disfruto verlos y verlos contentos. Ese es el cable a tierra.

Ganaron Irlanda y Fiji

Este jueves se disputaron dos partidos en la continuidad de la fase clasificatoria del Mundial de Japón.

Irlanda se recuperó del traspié frente al anfitrión y le ganó con autoridad a Rusia por 35 a 0, con punto bonus (5 tries).

Con este resultado el quince del Trébol quedó como líder momentáneo del grupo A.

Además Fiji ganó su primer encuentro en el torneo al superar a Georgia 45 a 10, también con punto extra (6 tries).

Este viernes habrá un sólo enfrentamiento entre Sudáfrica e Italia, por la tercera fecha del grupo B.

Se jugará en Shizuoka Stadium, a las 6.45. Será arbitrado por Wayne Barnes (Inglaterra).

Italia encabeza las posiciones del grupo con 10 puntos (2/0), seguido por Nueva Zelanda con 9 (2/0) y Sudáfrica con 5 (1/1).