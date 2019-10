La directora del FMI felicitó a Fernández y dijo que "espera colaborar con su administración"

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, felicitó hoy al presidente electo Alberto Fernández por su triunfo electoral y le manifestó la voluntad del organismo de "colaborar con su administración para enfrentar los desafíos económicos de Argentina".

"¡Felicitaciones al Presidente electo @alferdez por su elección!", escribió la titular del organismo en su cuenta de Twitter.

Congratulations to President-elect @alferdez on his election! We look forward to engaging with his administration to tackle #Argentina’s economic challenges and promote inclusive and sustainable growth that benefits all Argentines.