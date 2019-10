Vialidad Nacional decidió, finalmente, postergar hasta después de las vacaciones los arreglos en el alteo del kilómetro 608 de la ruta 3, justo antes del cruce con la ruta 78, en el ingreso a Monte Hermoso.

Se trata de una muy buena noticia tanto para el balneario como para los bahienses que suelen hacerse breves escapadas a la playa. Es que, de haberse llevado a cabo la obra, posiblemente miles de turistas hubieran enfrentado demoras y complicaciones en ese tramo que, incluso, podrían haber desalentado estos breves descansos tan necesarios y productivos.

Pero sobre todo es una buena noticia para el sentido común. Es que francamente no se explicaba por qué esta obra no se había hecho durante el invierno, cuando no afectaba la temporada. Por fortuna, desde el municipio de Monte Hermoso se hicieron reclamos de manera enérgica que no cayeron en los usualmente oídos sordos de la burocracia estatal.