"Córdoba es local en todo el mundo": la foto del fernet en la Torre Eiffel que se hizo viral

Un joven cordobés publicó en las redes una foto que armó su primo en París y rápidamente se hizo viral.

La secuencia muestra una botella de gaseosa cortada, llena de fernet con Coca Cola y la Torre Eiffel de fondo. Mateo Villarroel captó ese momento y le mandó la foto a su primo Juan Pablo, que no dudó en subirlo a Twitter.

"Mi primo está en Francia y sacó la mejor foto, en la que demuestra que Córdoba es local en todo el mundo", publicó Juan Pablo en la red social, sin imaginar que 3 días más tarde iba a sumar más de 5 mil retweets y 59 mil "me gusta".

Mi primo esta en Francia y saco la mejor foto en la que demuestra que CORDOBA es local en todo el mundo pic.twitter.com/JWgdsgViXR — Juanpa (@JuanPaBonis) 6 de enero de 2019

Según publicó Clarín, Mateo tiene 18 años, está por un intercambio estudiantil en Bélgica y ya había armado fotos similares en distintos lugares del mundo como Holanda y en los Alpes Suizos.

"Apenas vi la foto, no lo dudé y la subí a Twitter. Más allá de la gracia de que haya un fernet en botella cortada adelante de la Torre Eiffel, la imagen era de muy buena calidad. Supuse que iba a causar impacto, pero no imaginé que se iba a propagar tan rápido y de esa manera. No le dije nada a Mateo y me mandé", le dijo Juan Pablo a medios cordobeses sobre cómo volvió viral la foto de su primo. (Clarín y La Nueva.)