Elecciones desdobladas, ¿sí o no?

El adelantamiento de la elección bonaerense promete ser la novela política del verano. La mediática comisión bicameral especial (entre diputados y senadores) que apenas tiene carácter administrativo no vinculante y que se constituyó en Mar del Plata para debatir el régimen electoral en la provincia de Buenos Aires volverá a reunirse el 17 de enero en Azul para tratar el tema más difícil: el desdoblamiento de las elecciones municipales.

Pero la cuestión de fondo es otra. Desde el entorno de la gobernadora María Eugenia Vidal se inclinan por desenganchar la elección provincial de la nacional, ante la resistencia de la Casa Rosada.

Por eso quizá, ese experimento electoral es monitoreado en laboratorios del Ejecutivo de calle 6. Alguna línea dura de Cambiemos bonaerense fogonea un adelantamiento electoral pero de la elección nacional para "despegarse" de la alicaída imagen presidencial de Mauricio Macri en las encuestas. Es decir, para que la “imagen negativa” del presidente no impacte en la performance positiva de Vidal. Hasta manejan una fecha tentativa: el 30 de junio.

Semanas atrás, el ministro de Gobierno bonaerense, Joaquín De la Torre, deslizó que "el vecino debe tener la posibilidad de fijar su atención en el candidato que quiere” y, en esa idea, considero que “el desdoblamiento es una posibilidad a tener en cuenta".

No haremos nada ni se tomará ninguna decisión “en contra de los intereses del presidente”, promete el joven presidente de la Cámara de Diputados, el vidalista Manuel Mosca.

Como se sabe, en medio de las negociaciones por el presupuesto y endeudamiento bonaerense para 2019, Vidal habilitó, a modo de concesión al tigrense Sergio Massa, una comisión bicameral legislativa para que analice la variable del desdoblamiento electoral. Empezó como un antojo del líder del Frente Renovador para "salvar" sus municipios pero a esta altura ya se convirtió en un recurso de supervivencia política de no pocos referentes del PRO en ámbito bonaerense.

El “cambio de paradigma” que dice representar Cambiemos choca contra la desilusión del propio electorado de Macri. Ese se traduce en malhumor social producto de los “tarifazos” en los servicios públicos pero también el efecto de la inflación y el aumento de precios más la siempre vigente posibilidad de pérdida de puestos de trabajo como consecuencia del ajuste económico.

Los intendentes peronistas del Conurbano se movieron rápido sobre la coyuntura política y social y “eligieron la vía judicial” para intentar “calculadora en mano” retrotraer los aumentos del gas y la luz.

También se sumarán los incrementos en agua, transporte público y tasas municipales entre otros servicios que tendrán un impacto en el bolsillo.



Primeras repercusiones

Hay que ponerle el cascabel al gato, decían desde el peronismo en vísperas a la llegada de los Reyes Magos. Previamente hubo una nueva protesta, denominada “ruidazo”, había sido convocada originalmente en redes sociales para el ámbito porteño pero el malestar que generaron los últimos tarifazos hizo que las manifestaciones se expandieran al territorio bonaerense.

"Esta claro que no es el mejor momento de hablar de elecciones.El Gobierno deberia estar trabajando en solucionarle a las familias los asuntos urgentes: el aumento de gas,la luz, el agua, las prepagas, los peajes, los colectivos y los trenes. Eso es lo que le importa a la gente", castiga el arco legislativo K de Unidad Ciudadana.

Desde Cambiemos surfean la ola, recordando que el peronismo kirchnerista les entregó una Provincia quebrada e inviable, “como consecuencia de décadas de corrupción política”.

“En estos años de gestión hemos dado grandes pasos para hacer los cambios profundos que se necesitan”, responde el senador Walter Lanaro.

En el caso de la Sexta, es la diputada tresarroyense Laura Aprile, cercana al armado político del abanderado de la Cámara Joven, “Manu” Mosca y también de Salvai, quién pretende traducir los “lineamientos políticos” de calle 6 en el interior bonaerense, según dicen en las calurosas diagonales platenses.

Desde la arena política, los legisladores bonaerenses por Cambiemos y el Frente Renovador buscan avanzar en instalar el tema en agenda para desenganchar elecciones.

No obstante, el deseo chocó con la versión de los últimos días que posiciona a Cristina Fernández de Kirchner bajando al territorio bonaerense, ante un desdoblamiento, para competir ‘mano a mano’ contra Vidal.

“Es evidente que Macri pierde las elecciones porque el país es un desastre y los argentinos no lo van a votar porque no comen vidrio. Por eso arman toda este montaje de especulaciones y manipulación, que no son otra cosa que fake-news típicas de Durán Barba para confundir a todos. Un globo de ensayo. Habría que preguntarle a Vidal si va a ser ella la candidata a gobernadora y además la candidata en la Nación”, arremetió la jefa del bloque de senadores de Unidad Ciudadana, Teresa García .

Para el kirchnerismo es una confesión implícita que Cristina arrasa en la PBA.

”Manipular las reglas de juego en el mismo año electoral. Como dice la canción: “ponen línea de cinco los que decían que jugaban distinto”, salpica desde la red social del pajarito el diputado bonaerense ,Mariano Pinedo, el hermano peronista de Federico, referentes de Cambiemos.