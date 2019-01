Rolo de La Beriso, otra vez polémico: comentarios homofóbicos e insultos para los que lo critican

El cantante y líder de la reconocida banda de rock La Beriso volvió a realizar polémicas declaraciones en un recital y tras contar una anécdota y hacer comentarios homofóbicos, disparó contra los que lo critican.

Rolo Sartorio contó la experiencia de un miembro de la banda pero primero aclaró que no quería expresarla porque "había niños". Luego de que el público lo aprobara relató una historia de un miembro de la banda con una chica trans.

"Cenaron. Boliche. Terminaron en el departamento y cuando se sacó la ropa la chica tenía...Ella le dijo: '¡Sorpresa!'. Se la comía... era re puto, boludo...", dijo mientras también hacía señas.

Y luego agregó: "Hoy está todo tan sensible. Todo lo que digo le cae como el orto a todo el mundo. Que se vayan todos a lavar el culo y listo, ¿no?".

"No podés hablar de nada, ¿viste?. Están los pibes que se cagan de hambre pero se, se, dijo no, dijo no no sé...Que se vayan a la concha de su madre", insistió en el recital que el viernes pasado dio en Córdoba.

"El día que me calle voy a dejar de cantar, tengo los huevos llenos", agregó antes de volver a lanzar varios insultos más.

Sartorio y La Beriso fueron noticia varias veces en los últimos meses debido a las declaraciones del cantante. En un momento por criticar a las protestas sociales y en otra oportunidad por frenar los insultos contra el presidente Mauricio Macri en pleno recital.

"Y después saltan diciendo que tenemos banderas políticas. Qué banderas si nos están cogiendo hace 50 años. Chau, voy a cantar una canción y me voy a ir un rato porque empiezo a hablar y después me echan la culpa a mí", se quejó.