Show en Vélez: el cantante de La Beriso le pidió al público que no insulte a Macri

El cantante de La Beriso, Rolo Sartorio, aseguró que "el país está casi destruido", pero pidió evitar los insultos cuando el público comenzó a entonar un canto contra el presidente Mauricio Macri.

Pasó en el show que dio en el estadio de Vélez para celebrar los 20 años de la banda de rock nacional.

"Quería agradecerles porque sabemos que el país está casi destruido y sabemos que es muy difícil pagar una entrada para ver artistas, así que muchas gracias por venir esta noche. Muchísimas gracias, de verdad, eh", dijo el cantante durante el recital.

El público entonces empezó a cantar una canción contra el jefe de Estado, conocida por sus siglas MMLPQTP.

"No puteen a nadie que no lo dije para que hagan eso, sino porque realmente está mal. Nosotros venimos a disfrutar, no tenemos banderas políticas así que disfrutemos y dejemos disfrutar, no vayamos en contra de nadie", cuestionó Rolo.

Tras ese episodio, la banda siguió el show con la canción Otro lugar, de su disco Culpable (2009), cuya letra reza: "Está el orgullo del que pelea, o la soberbia del que gobierna / Vámonos, vámonos a otro lugar, donde la gente de mierda no pueda llegar".

El líder de La Beriso ya había sido noticia en mayo cuando en un show dijo: "Nosotros hemos hecho que la familia vuelva a los recitales. Hoy la revolución es el respeto, no hay que tirar piedras, no hay que cortar calles. Eso quedó en los 70, muchachos".

Dura historia

Rolo escribió hace poco el libro Pararte y dar pelea, donde cuenta momentos difíciles de su vida, como la muerte de sus hermanas.

"Con las muertes de mis hermanas estuve mucho tiempo encontrando cáncer en mi cuerpo", confesó el cantante. (perfil.com y La Nueva.)