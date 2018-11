El cantante de La Beriso, banda de rock nacional que está cumpliendo dos décadas, escribió el libro Pararte y dar pelea, donde relata momentos muy duros de su vida.

En una entrevista con Infobae, Rolo Sartorio contó parte de su historia personal y habló del crecimiento de la banda.

Lo más duro fue perder a sus dos hermanas: Mariana falleció a los 35 y Marcela, a los 42. Las dos por cáncer.

"Con las muertes de mis hermanas estuve mucho tiempo encontrando cáncer en mi cuerpo", confesó el cantante en la entrevista.

Y agregó: "Con Mariana, mi hermana del medio, nos llevábamos como amigos más que hermanos, compartíamos absolutamente todo. Y yo la llevaba a hacerse rayos porque había quedado con medio cuerpo paralizado. Entonces hay que llevarla en ambulancia, en camilla, y yo creía que me volvía loco porque le apoyaba la mano y le fracturaba la muñeca. Ya no sabía qué hacer…".

Mariana falleció en 2004 y al poco tiempo se enfermó Marcela.

"Empezó con dolores y me mandaron a mí a buscar el estudio. Cuando lo abro, digo: 'No, no te puedo creer'. Encima yo se lo tenía que decir a mi viejo. Otra bomba, si hacia un año que había fallecido Mariana… Me senté en el piso, donde estaba mi viejo, y le conté. Fue durísimo. Y te enojás . Hasta me pasaba que veía gente mayor en la calle y decía: "¿Cómo no están muertos, si ya tienen 80 años?". Por qué mis hermanas, con 30 y pico de años… Después lo comprendés; de hecho, hoy mis viejos tienen 80", confesó Rolo.

Marcela murió en 2007, dos días antes de la gira de La Beriso.

"Falleció el 15, el 16 hicimos el entierro y el 17 me fui de gira, con ataques de pánico, con pastillas de por medio. [...] Lo peor que podés hacer es quedarte a llorar. Yo lloré mucho pero también quería el proyecto. Ese es el artista también, lo que saca de adentro en momentos duros. Y bueno, me fui", recordó.

"Estuve mucho tiempo encontrándome un cáncer, todo el tiempo, en mi cuerpo. Eso es horrible. Y aparte tenía ese dolor por meses. Hasta que iba al médico porque ya no daba más y me decía: 'No tenés nada'. 'Pero si a mí me duele…'. 'No tenés nada'. Esa parte fue dura, muy dura", aseguró.

Y agregó: "Llega el momento que decís: 'Bueno, loco, yo quiero vivir, basta'. Y hacés un corte. Tengo dos hijos, yo no me puedo morir, ni me quiero morir. Entonces traté de alejarme psicológicamente. No es que no iba, porque a mi casa iba siempre, sino que sufro de ansiedad. Entonces llamaba cada media hora para ver cómo estaba, y mi vieja me decía: 'Hace media hora que llamaste, no va a cambiar nada. ¿Qué querés que te diga?'".

Rolo contó que toma antidepresivos y que se siente bien con las pastillas.

"Me acuerdo que iba al psicólogo y en un momento me decía: 'Permitite llorar delante de alguien'. Me pasó en el Luna Park cuando estaba cantando Canción para mamá y para papá, y en ese momento veo a mis viejos en la platea y dije: "¡Qué dolor deben de sentir", y me quebré, no pude cantar más. Y toda la gente cantó la mitad de la canción porque yo no podía, no había manera", recordó.

Para Rolo, los años y el crecimiento no cambiaron al grupo.

"No cambiamos en nada: seguimos caminando por el barrio, visitando a los amigos de toda la vida, no tenemos los "amigos del campeón". Y eso es lo mejor que te puede pasar: no tenerlos. Soy bastante arisco, entonces, no se me acercan tanto. Prefiero seguir con mis amigos de toda la vida", aseguró. (Infobae y La Nueva.)

