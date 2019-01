Obras sin permiso: Un blanqueo necesario

La municipalidad obtuvo un éxito casi inesperado con el plan que alentaba la presentación de la documentación declarando obras de construcción realizadas de manera ilegal, sin haber tramitado los permisos correspondientes y abonado los derechos de construcción.

Desde siempre --hay planes de regularización planteados desde la década del 40-- las obras sin permiso, realizadas sin ningún tipo de presentación, han ganado un importante porcentaje de la superficie construida, al punto que desde distintos organismos y entidades se menciona que el 40 por ciento de nuestra ciudad está construida de manera ilegal.

En este caso, el plan instrumentado por el Departamento Ejecutivo comenzó a mediados de 2018, se extenderá hasta fines de marzo y permitió que se declaren 164 mil metros cuadrados realizados de espaldas a la comuna, sin pagar los derechos correspondientes, evadiendo ajustes de tasas e impuestos e incluso sin cumplir las normativas vigentes.

La respuesta que ha tenido el plan da cuenta de la importancia de blanquear las obras, ya que existen muchas tramitaciones que no se pueden cumplir si no se dispone de una declaración real de metros cuadrados.

NO se sabe con certeza cuántos metros cuadrados más existen en condiciones inadecuadas.

Ni tampoco si, una vez terminado el plan, quedará una cantidad importante que seguirá en condiciones ilegales.

En estas circunstancias existen dos lecturas. Por un lado, las limitaciones de la comuna para disponer de un adecuado cuerpo de inspectores que recorran la ciudad y adviertan la ejecución de edificios no identificados, ampliaciones, mejoras, obras nuevas que se hacen incumpliendo los pasos exigidos.

Han fracasado, además, algunas propuestas de los colegios de profesionales de disponer de personas que recorran las calles para denunciar las obras sin identificar, las intervenciones “escondidas”, las mejoras hechas sin ningún tipo de control.

Hace tiempo que se sabe que los controles municipales en obras tienen muchos puntos débiles. Sin duda es una situación que exige una solución.

Porque, además, es claro que lo que se deja de recaudar disminuye la posibilidad de realizar obras que favorezcan a todos los bahienses.