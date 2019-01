Gay no tiene dudas de que Vidal irá por la reelección: "Es la dirigente con mejor imagen del país"

El intendente Héctor Gay sostuvo hoy que la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal "se va a postular" para una reelección al frente de la provincia de Buenos Aires porque es "la dirigente con mejor imagen en el país".

En una entrevista con la agencia Télam, el jefe comunal admitió además que desdoblar la elección bonaerense "es una cuestión que necesita un análisis más profundo" porque "no debería estar condicionado por la situación política del momento".

Gay hizo un balance "positivo" de su gestión, dijo que "un nunca está totalmente conforme" porque surgen nuevas demandas e hizo mención a la situación económica que atraviesa el país: "Todos apostamos y creemos que a partir de abril o mayo vamos a ver una recuperación de la economía porque se están dando algunos factores positivos para la Argentina".

En tanto, consideró que el electorado volverá a votar a Mauricio Macri porque "hay una muy buena intencionalidad de cambiar las cosas" por haber "atacado algunos temas que antes ni se mencionaban" y consideró improbable una candidatura de la expresidenta Cristina Kirchner, porque si se presenta "pierde" en suelo bonaerense.

Para Gay no hay dudas de que Vidal se postulará nuevamente como candidata a gobernadora bonaerense, donde ganó en 2015 con el 39,62 % de los votos.

"Hemos hablado muy poco de la campaña, es una frase hecha pero no menos realista aquello de que no hay mejor campaña que una buena gestión. Yo entiendo a la oposición cuando apura los tiempos electorales y es lógico, uno en esas circunstancias lo ha hecho y lo haría. Creo que a los candidatos en los distritos donde Cambiemos no es gobierno les agrada la idea de ir solamente con la boleta de María Eugenia porque claramente sigue siendo la dirigente con mejor imagen del país". (Télam y La Nueva.)