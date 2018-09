Se viene la jornada del cuidado de la piel para el paciente oncológico

El próximo 19 del corriente mes, en el salón de calle Rodríguez 60, se desarrollará una Jornada de Cuidado de Piel del paciente oncológico que será organizada por el Voluntariado de Oncología del Servicio de Oncología del Hospital Privado Doctor Raúl Matera.

Su coordinadora, la licenciada Fabiana Acosta detalló que “la jornada va a desarrollar dos temas fundamentales para el paciente oncológico en lo que hace a la calidad de vida del paciente durante el tratamiento y en el caso de la piel en lo que hace a cuestiones preventivas, luego de que pasa a control de la enfermedad o libre de enfermedad”.

Acosta contó que “primeramente va haber un taller que lo llevará a cabo la cosmetóloga Liz Tesio, una de nuestras voluntarias. Ella va a trabajar con los productos Lidherma, que es una línea cosmética medicinal. Será gratuito y se va a trabajar hidratación, nutrición y limpieza de la piel diario”.

El taller tendrá un cupo de 35 pacientes.

"A los pacientes que están en tratamiento oncológico les afecta distintos órganos que tienen una mayor proliferación y división celular y entre ellos está la piel. Es por eso que el paciente tiene la piel con un alto nivel de sequedad, incluso mucho más reseca que cualquier piel seca de otra persona. Eso conlleva a que necesite un cuidado distinto o especial de la piel por distintas razones y una de ellas es porque cuanto más seca está la piel más posibilidades tiene de cortarse esa piel y a partir de ahí de tener algún proceso más infeccioso. Es primordial tener un cuidado total de la piel y eso es lo que se va a tratar en el taller", señaló la psicóloga.

La coordinadora de la jornada sostuvo que el Voluntariado “tata de hacer talleres, por eso el 15 de septiembre habrá uno de teatro, y jornadas que son eventos únicos, como por ejemplo las de Nutrición, Dolor y este de cuidado de la piel y sexualidad. Son temas muy puntuales que ayudan a la calidad de vida y a la problemática del paciente oncológico”

.

Luego del taller llegará el turno de la doctora Gabriela Álvarez que “hablará de cuidado de la piel y cuestiones preventivas y va a tener unos minutos para responder preguntas de los pacientes”.

“Los distintos tipos de tratamientos generan cambios en lo que hace a imagen corporal, esquema corporal, cirugías, radioterapias, cambios de color de la piel, etcétera. Allí, los pacientes tratarán de resolver sus inquietudes”, sostuvo al respecto.

Luego, continuó detallando Acosta, “daré mi charla sobre sexualidad y piel, que es un tema fundamental porque es el primer área que es trastocada en el momento que el paciente recibe el diagnóstico de cáncer”.

“Esto es por distintas razones, primero porque genera una conmoción que hace que el paciente solo focalize en sí y comience con todo un lenguaje de órganos y lo entiende como algo extraño o ajeno, cuando el cuerpo es parte de uno. Lo mismo ocurre con la pareja y por otro lado están los miedos, los temores, las angustias, las fantasías de todo aquello que pasa por el cuerpo, por lo que el afecto, el cariño y el poder expresarse sin la patología de la enfermedad es fundamental, porque es lo primero que se deja”, explicó.

Acosta comentó que “muchos tratamientos influyen en la parte biológica de la cuestión sexual y muchas veces las parejas también les ocurre de no acercarse al otro por cuidado, temor o desconocimiento. Es una terapia muy presente a la calidad de vida del paciente”.

“Lo primero que hay que hacer es diferenciar y por otro lado hay que empezar a correr al paciente del lado de la enfermedad. Hoy el cáncer es tratable y puede cronificarse, teniendo en cuenta las variables que pueda tener. Esto no puedo llevarme mi vida de pareja, de persona, de familia y los momentos vitales. Por eso se trabaja con talleres. Desde que se conoce el diagnóstico aparecen emociones muy intensas y eso hace que muchas áreas sean trastocadas”, expresó.

La psicóloga indicó que “así como a nivel biológico al cáncer el trabajo que se hace es acotarlo, frenarlo y achicarlo, en esto hay una analogía. El lugar que debe ocupar en un paciente el proceso de tratamiento de la enfermedad es justamente el momento del tratamiento. Esto es el concepto nuevo de salud, que no es la ausencia de enfermedad, sino como un estado de bienestar y no solo en lo biológico, sino en lo social, emocional, etcétera. Hoy hay que trabajar para que el paciente tenga un espacio de vida y acepte que la patología lleva distintos controles a lo largo de su vida”.

Los pacientes pueden acceder a estas charlas con un acompañante.

“Es ideal que asi suceda porque también va a saber cómo ayudar al paciente y qué recordarle. Además. por ejemplo, la problemática sexual no solo atañe al paciente sino también a su pareja”, agregó.

Las inscripciones se podrán realizar llamando a los siguientes teléfonos: 4558880-int 158 (Servicio de Oncología, de 8 a 12) y al 4557171/4564600-int 155 (Instituto CREO, de 13 a 17) o en la red social Facebook: voluntariadoconcologia.

“Es importante acentuar el tema del Facebook para que todos los pacientes puedan contactarse con nosotros y vean todas las jornadas y talleres que nosotros hacemos”, apuntó Acosta.

Trabajo

La psicóloga destacó que “el servicio de oncología del Hospital Privado Doctor Matera, que tiene como jefa a la doctora Patricia Butta, es el único lugar que tiene un trabajo en psicooncología organizado y con voluntariado específico. El tipo de actividades que se realizan es abierto a todos los pacientes oncológicos de Bahía y la zona”.

“La concepción que tenemos, con gente que estudió para realizarla, la abrimos para todas la ciudad. Cualquier paciente puede acceder a este servicio. Todos, desde el gremio hasta cada uno de los doctores pueden acceder a este espacio”, agregó.

Finalmente, se refirió a la posibilidad de coordinar al voluntariado: “Para mí es un privilegio. Estoy agradecida a las 16 voluntarias que gratuita y generosamente donan su tiempo y trabajan muchísimo para generar estas jornadas de semejante calidad. También con los médicos del servicio, porque tienen una concepción de salud y una lectura humana que permiten que esto se pueda realizar. Y por último al Hospital y al Sindicato que están siempre detrás colaborando. Estoy hace 21 años haciendo esto y es maravilloso ver al paciente cómo sale de cada jornada”.