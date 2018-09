Video: la original idea de un canal de TV para mostrar la potencia del huracán Florence

El huracán Florence avanza sobre la Costa Este de Estados Unidos y ya son más de 10 millones de personas de seis estados las que quedaron bajo alerta.

Para mostrar los destrozos que pueden provocar las fuertes lluvias y el impacto de Florence, el canal Weather Channel realizó un informe con efectos visuales en torno a su presentadora Erika L. Navarro, mostrando una "inundación virtual".

La periodista mostró cómo sería la crecida del agua provocada por el huracán, desde los 3 pies (0.91 metros) hasta los más de 9 pies (2.74 metros).

Storm surge will be a huge factor for Hurricane #Florence Check out what it might look like with @TWCErikaNavarro: pic.twitter.com/TPqTZTmiAM