El papelón que involucró a varios intendentes de la zona y nuevas obras

--¿Cómo va Juan María? Parece que el escritorio sigue a full ¿No?

--Buena estrategia la de tirar gas pimienta, perdón, quise decir humo, para no hablar de mi acierto del pasado domingo cuando te anticipé que Estudiantes podía dar el batacazo.

--No intentes irte por las ramas, pero mejor vayamos a lo nuestro. ¿Algo positivo en medio de una actualidad marcada a fuego por los famosos cuadernos y por una economía que hace agua?

--Me cuesta encontrar algo para satisfacer tu necesidad de buenas ondas, aunque algo traje.

--Dale, y no me vengas con que la semipeatonal de Alsina se termina el 15 de septiembre porque no te creo.

--No, nada que ver. Te traje una buena de Cerri, donde pronto va a funcionar a pleno una de las estaciones de servicio de YPF más importantes del país.

--Te referís a la del kilómetro 704 de la ruta 3 Sur.

--Así. El complejo ocupa 60 mil metros cuadrados de superficie y 300 metros lineales de la ruta 3. Si bien desde hace meses están expendiendo combustibles líquidos, a fines de noviembre o comienzos de diciembre se van a sumar con el GNC.

--Me dijeron que va a tener el servicio de comidas Full más grande del país.

--Si, con 600 m2. También va a tener una plaza blanda con juego para chicos, cajero automático, duchas, parrillas.

--¿La inversión debe rondar los 2 millones de verdes no?

--Te quedaste corto. Fabio y Betina estiman que por mes se van vender de 2 a 2,5 millones de litros de combustible. La inversión fue muy bien recibida en Cerri ya que son 25 los empleados de la localidad que están trabajando allí y en noviembre serán 45. Para la inauguración no se descarta la presencia de las más altas autoridades de la petrolera y de destacados representantes del gobierno nacional y provincial.

--No es para menos. ¿Tenés algo del posible cierre de un conocido supermercado minorista que está en calle Cabrera al fondo? Las versiones dicen que se achicaría y que funcionaría en otro lado con la marca Changomas.

--Mirá, días atrás el presidente de la compañía en la Argentina estuvo reunido con gente de la Asociación Empleados de Comercio y la aseguró que no hay nada de eso. Obviamente la firma está sufriendo la merma del consumo que padecen todas las empresas y que en el sector supermercadista, a nivel nacional, llega al 5%

--Ya que estamos en el sector de Cabrera. No hubo más noticias sobre la mega iglesia que los mormones quieren levantar en esa avenida y Pilmayquén…

--Lo último que sé es que la compra de esas hectáreas ya estaba cerrada con la Coope, aunque desconozco si firmaron, pero todas las cuestiones legales con la Muni ya se terminaron.

--¿Y del Hotel Howard Johnson en Sesquicentenario? ¿Sabés algo más?

--En dos semanas se votará en el Concejo Deliberante la ordenanza de excepción que necesitan los inversores para empezar con el proyecto. De más está decir que están más que contentos con la concreción de la autopista en esa zona.

--¿Siguen bien las obras pese al despelote que se armó con los famosos cuadernos?

--Sí, tanto Sesquicentenario como la autopista de la 33 marchan bien, sin alteraciones.

Una autovía en Ingeniero White

--El otro día el intendente estuvo reunido con todo el directorio del Consorcio de Gestión del Puerto. ¿No me vas a decir que se armó algún nuevo despelote?

--Al contrario. Me dijeron que el encuentro fue muy positivo. Se analizaron varios proyectos conjuntos para White y la posible extensión del convenio Ciudad Puerto. Quizás para el aniversario del Consorcio, el 1 de septiembre, se anuncie la fecha de licitación de una obra muy importante como es la de la avenida Dasso.

--¿Qué piensan hacer?

--Una autovía entre la zona de los colegios y la ruta 3, por eso te digo que es una obra tremenda. La inversión va a ser afrontada en partes iguales por la Comuna y el Consorcio.

--Che, qué revuelo se está armando con la idea de construir una pista para motos cerca del balneario Maldonado...

--Sí, y cada vez son más las voces en contra que aparecen. Me parece que, si hablamos tanto de ordenar la ciudad, lo más lógico es congregar todo lo que hace al deporte motor en el autódromo, donde hay lugar de sobra y donde funcionará un servicio médico para atender emergencias propias de este tipo de competencias. Veremos cómo sigue la historia pero me parece algo tirado de los pelos.

--Ya que estamos con el tema inversiones. Me imagino que el viernes te habrás dado una vuelta por la inauguración del Parque Eólico La Castellana, donde se lo más que orgulloso, y con razón, a Carlitos Bevilacqua.

--No, pero allí tuve un corresponsal de lujo: mi amigo el doctor Chué, aunque los datos más jugosos surgieron durante un encuentro que tuvieron los funcionarios de Energía de la Nación con el intendente Gay.

--Te sigo. Avanti.

--La comitiva, invitada por Héctor, aprovechó para conocer el parque Cebreiro, en Corti, y allí la gente de Pampa Energía les dio detalles del emprendimiento y los llevó a ver las obras del nuevo parque, que está contiguo al actual, en un campo que es propiedad de la familia Sapag.

--¿Cómo marchan los trabajos?

--La obra está a pleno, ya se ejecutó un 33% y se instalarán molinos más grandes que los ya instalados. Luego hubo una reunión a solas entre la gente del ministerio y el intendente en la que se habló de los proyectos en estudio para Bahía Blanca destinados a aprovechar el gas que empieza a fluir con generosidad en Vaca Muerta. Me dicen qué hay al menos tres, incluida la nueva planta de Profertil y que en poco tiempo habrá precisiones.

--Uhh no me la dejes picando. ¿Uno de esos proyectos puede ser la mega inversión de Dow?

--Aguantá un poco más, sólo te digo que no son cosas menores, pero si querés tengo otro tema interesante en materia de renovables.

--Ok, tirá la data que tenés.

--En poco tiempo más comenzará a funcionar en Bahía la Agencia de Energías Renovables y Eficiencia Energética, que estará integrada por el sector público, empresario y educativo.

--Tirame nombres y lugar dónde funcionará.

--Los nombres por ahora me los reservo, pero se trata de un dirigente del sector empresario y la agencia va a funcionar en la sede de Fundasur, 12 de Octubre al 1800, una importante fundación que desde 1979 contribuye al desarrollo científico, tecnológico y educativo de la región.

Reencuentro de veteranos en el Comité

--Ok. ¿Y de cuestiones políticas pescaste algo?

--Más allá de que se lo ve muy activo a Federico Susbielles de cara a la carrera por la intendencia, en 2019, el viernes, mientras se difundían por error los nombres de varios exintendentes y jefes comunales de la región supuestamente mencionados por José López como parte del circuito de coimas K, al mismo tiempo se desarrollaba una cena bien política en calle Donado.

--¿En el Comité Radical?

--Sí. La excusa fue la presencia de la diputada nacional Josefina Mendoza y del economista Eduardo Levy. Allí en la mesa principal se ubicaron juntos Jaime Linares, Juan Pedro Tunessi y Juan Pablo Baylac, haciendo recordar épocas de gloria de los boinas blancas. Pero también estaba el intendente Héctor Gay y en otras mesas el secretario de Seguridad Álvarez Porte, los concejales Tucat y Schieda. Algunos dijeron que se habían acercado para ver si era cierto que Tunesssi pagaba el asado.

--Mmmm lo dudo, pero volvamos al otro tema. Lindo susto se deben haber llevado los intendentes de la región el viernes por la noche viendo el programa de Eduardo Feinmann en el canal América 24.

--Uff, ni te imaginás. Durante no menos de tres horas, entre las 19 y las 22, ardieron sus celulares por la cantidad de llamadas que recibieron. Los mencionados que se tuvieron que comer injustamente el garrón fueron Ricardo Curetti (Carmen de Patagones), Gustavo Trankels (Tornquist), Alfredo Fisher (Laprida), Néstor Álvarez (Guaminí) y Marcos Fernández (Monte Hermoso)

--No es para menos. Que circulen versiones de que el revoleador de bolsos José López te mencionó como cómplice de la corrupción en la causa Cuadernos de la Coima, y que encima eso se difunda a través de un canal de noticias nacional, con tu foto, debe ser fuerte. Pero tirame alguna data más, que seguramente debés tener...

--La explicación es simple, pero no por eso deja de ser increíble: ante la noticia de que el arrepentido López había dado nombres de intendentes al juez Bonadio, la producción de América 24 empezó a rastrear data por redes sociales e internet, y encontró un listado de jefes comunales que habían sido citados a declarar por el magistrado. Entonces consiguieron fotos y las mandaron al aire.

--¿Así nomás, sin chequear nada?

--Así nomás. En las fotos aparecieron cinco intendentes de la zona. Como te imaginarás, a los pocos minutos empezaron a correr por redes sociales y mensajes de WhatsApp las capturas de pantallas de televisores y las listas de jefes comunales citados por Bonadio.

--Todo mentira...

--No, mi amigo; efectivamente esos intendentes fueron citados por Bonadio. Pero aquí hay un pequeño detalle: no por los Cuadernos, sino por la causa Girsu.

--¿No me digas que mezclaron la causa Girsu, en la que los intendentes están yendo a declarar en calidad de testigos y no hay ninguno imputado, con la megacausa Cuadernos?

--Así es. Nobleza obliga, el propio Feinmann reconoció el error en el mismo programa e hizo la aclaración del caso. Y te agrego una perlita: para salir de su equivocación leyó parte de una nota de “La Nueva.”.

--Increíble todo lo que me contás.

--Si lo querés ver con tus propios ojos, entra a youtube.com y escribí “El noticiero A24” de Eduardo Feinmann – 24/08/18, con comillas y todo, y fijate. Al minuto 35 está la acusación y a hora 1.17 está la desmentida.

--Una barbaridad...

--Mirá, los errores en esta profesión ocurren; lo importante es reconocerlos y saber pedir disculpas. Lo que les dolió a los intendentes nombrados, me comentaron cercanos a ellos, es la forma maliciosa en que algunos personajes de sus respectivas comunidades tomaron esa información y la siguieron difundiendo por horas, aún sabiendo de la fe de erratas del equipo de América 24. Pero bueno, son las miserias de la política mal entendida.

--Che, siguiendo con el tema de los cuadernos. Me dijeron que el periodista Germán Sasso estuvo reunido con el fiscal Carlos Stornelli. ¿Sabés algo?

--Que el encuentro se desarrolló en el despacho del quinto piso de Comodoro PY. Hablaron del tema de los cuadernos de las coimas y Germán le aportó algún dato que puede vincular a cierto dirigente político de por acá con la causa que llevan adelante Stornelli y Bonadio. Incluso le tomaron declaración.

--Bueno, estaremos atentos. ¿Algo más de la región?

--Sí. Si querés pasamos del nerviosismo de los intendentes al nerviosismo de los consejos escolares.

--¡Epa! ¿Qué pasó ahora?

--En la semana me chimentaron que hay mucha preocupación en los consejos escolares de la región por los coletazos de la Tragedia de Moreno, en la que una docente y un auxiliar murieron a causa de la explosión que produjo una pérdida de gas.

--Te sigo.

--Hay dos factores que generan mucha inquietud. El primero es la orden que bajó de la Provincia de revisar cuanto antes los sistemas de gas de todos los edificios educativos con gasistas matriculados de primera o segunda categoría, que son los habilitados para obras grandes. Ahí tenés el primer problema: en las pequeñas poblaciones hay pocos o directamente no hay, y no siempre están inscritos como proveedores del Consejo Escolar. Conclusión: las inspecciones vienen muy, pero muy retrasadas.

--¿Y el otro factor de inquietud?

--Lo sintetizó con sus palabras un consejero de un distrito cercano a Bahía en la semana: “si acá cae Camuzzi, no sé cuántas escuelas quedan con el medidor funcionando”.

--¿Qué tenés del ámbito judicial?

--Hablé con algunos altos funcionarios del ámbito federal y todos coinciden en que están sorprendidos por la decisión del Tribunal Oral Federal de Bahía de aceptar la competencia en el caso de las “Bobinas Blancas”.

--¿Por qué?

--Porque la causa se inició en Campana y, en esa línea, debería resolverla la justicia del Departamento Judicial San Martín, aunque hubo un incidente de competencia, teniendo en cuenta que, como recordarás, gran parte del operativo antidrogas tuvo lugar en Bahía. San Martín mandó la causa a nuestra ciudad y el tribunal local, contra todos los pronósticos, aceptó hacerse cargo por mayoría de opiniones, 2 contra 1. El tema es que los 3 jueces del tribunal de Bahía son suplentes y ni siquiera actúan acá: uno está en Capital, otro en Santa Rosa y el tercero en General Roca. Y estamos en el medio de un proceso para seleccionar a los nuevos jueces.

--¿Me querés decir que los jueces nuevos se van a tener que hacer cargo del “paquetito”?

--Es lo que parece. Además el tribunal local, por esa cuestión de agenda y distancias, tiene pendientes no menos de 20 causas importantes, muchas que seguramente se resolverán en juicio, entre las que figuran las de Juan Suris (por narcotráfico y facturas truchas), la de las drogas sintéticas u otras contra organizaciones dedicadas a la trata de personas. También se prevén nuevos juicios por delitos de lesa humanidad.

--Y entonces...

--Parece que, más allá de cuestiones técnicas, lo más apropiado hubiera sido rechazar la competencia y que Casación, en definitiva, resolviera quién tenía que actuar, si San Martín o Bahía. “No es un tema jurídico sino que tiene que ver con la oportunidad y los criterios de trabajo”, opinó un avezado letrado del fuero.

--Claro, además estamos hablando de una causa muy “pesada”, con narcos mejicanos en el medio, con todo lo que ello supone.

--Exacto. De hecho, un par de abogados penalistas me reconocieron que “ni locos” aceptaron ofertas para actuar en el caso. De todas maneras veremos cómo termina esto, porque me dicen que la mayoría de los defensores no están de acuerdo con la postura del tribunal y que iban a presentar una apelación ante Casación e igual criterio podría adoptar la fiscalía federal.

¿Lautaro hará playa en Monte?

--¿Algún otro tema?

--Este, como sos futbolero, no te puede dejar de interesar. Me comentaron que la familia de Lautaro Martínez compró un departamento en un conocido edificio de Monte Hermoso, frente al parador Roxy.

--Mmmm. ¿Les habrá costado un cuarto de palo verde?

--No estás muy errado. Pero lo importante es que en una de esas en el verano lo vemos a Lautaro jugando un picadito en las arenas de la mejor playa argentina.

--Ojalá. Y ya que estamos con el fútbol. ¡Qué golazo el de la gente de LU2 y el diario con la Liga del Sur! Hacia un tiempazo que no me metía en una transmisión futbolera liguista con salidas en todas las canchas y con todos los detalles. La verdad, un golazo.

--Sí, tal cual. Pero lo bueno de todo esto es que el fútbol liguista atraviesa una etapa ciertamente atractiva. Fijate que si bien la desaparición del Federal B resultó al principio traumática para los clubes...

--...Pará, pará un poco, como dice un reconocido entrevistador de la TV nocturna. No me pareció correcto eso de dejar a Bella Vista, Liniers, Huracán y Tiro sin una competencia superior de buenas a primeras.

--Sí, eso está claro, y se decidió a muchos kilómetros de acá y de manera inconsulta. Generando, incluso, un golpe en los bolsillos de muchos protagonistas, y acá te enumero a jugadores, técnicos, árbitros, hoteleros, gente de la gastronomía, etc., etc. Pero bueno. En contrapartida le dio un aditamento extra, una jerarquía superior a los torneos liguistas, que ahora son el trampolín para poder ingresar al nuevo Certamen Regional Amateur. Y creo que la gente de LU2 así lo interpretó. Por eso se dio esta especie de vuelta “radial” a las canchas en nuestra competencia doméstica. Y con tan rica historia.

--Bueno, a seguir de cerca entonces los relatos de Don Walter con Campera de ladero.

--Una dupla de lujo asistida por el incansable Cocho López desde estudios. Y un equipo sinceramente de gran jerarquía. Con Néstor Avila y el Ruso Schwab a la cabeza. ¿Qué tal?

--La mejor de las suertes, entonces, para este nuevo emprendimiento radial.

--Bueno, vayamos levantando campamento porque tengo que cumplir con el ritual del asadito dominguero.

--Dale, nos vemos. Capaz antes de fin de año te animás a invitar…

--No sé. Veremos si el dólar y Mauricio me lo permiten…