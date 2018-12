Se inicia el juicio por jurados a un hombre acusado de abusar de su nieta

Entre hoy y mañana, un hombre de 75 años será sometido a un juicio por jurados, acusado de abusar sexualmente de su nieta, cuando la niña tenía entre 7 y 8.

Los hechos sucedieron en una vivienda del macrocentro de nuestra ciudad y al acusado no se lo identifica para preservar la identidad de la víctima, que lleva su apellido.

Los padres de la menor, cuando trabajaban, la dejaban en la casa de su abuelo paterno, porque -paradójicamente- no querían que la cuidara extraños.

Para la fiscalía hay tres hechos comprobados: uno fue meterse en la cama con la menor y tocarla en sus partes íntimas; otro, hacerla sentar sobre él y frotarla mientras miraba películas pornográficas y el último, pasarle un caramelo de su boca a la de la niña para introducirle su lengua.

El debate tendrá como juez técnico al doctor Cristian Yésari, del Tribunal en lo Criminal Nº 1, y actuarán la fiscal Marina Lara y el defensor oficial Sebastián Cuevas.

El hombre está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido por un ascendiente y reiterado (al menos 3 hechos).

La pericia psicológica a la menor no marca indicios de fabulación, mientras que al hombre lo presenta como una persona con imagen sobrevalorada de sí mismo, sin capacidad de autocrítica ni empatía con los demás.

“No hay aspectos de su vida que le generen sentimientos de culpa o autorreproches” y se advierte con un “funcionamiento psíquico endeble, con posibilidades de irrupción de procesos primarios del pensamiento, con marcada incidencia de mecanismos defensivos de negación de conflictos y proyección de los mismos en terceros o en aspectos ajenos a sí”.

Dificultades para contarlo

La menor relató por primera vez los hechos algunos años después de los abusos. Se lo confesó a una amiga.

“Una vez mi mamá me dijo que si alguien me tocaba le tenía que decir, yo tendría 9 años y no me anime a decirle”, dijo en la cámara Gesell.

Cuando se lo contó a una amiga, dijo que tenía miedo de decirle a sus padres por la reacción que podían tener, ya que para ese momento estaban en un conflicto matrimonial y tenía miedo de que se separaran.

Finalmente se armó de coraje y le contó a su madre, que finalmente denunció el caso.

El acusado, que estuvo un tiempo en la cárcel de Villa Floresta y hoy está bajo arresto domiciliario, negó los cargos durante su indagatoria.

Dijo que es “todo falso” y que nunca estuvo solo con la menor.