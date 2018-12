El pedido de la UCR local a los municipales por el paro: "Año Nuevo es la noche que más se los necesita"

La Unión Cívica Radical de Bahía Blanca compartió un comunicado en las redes dirigido al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Miguel Agüero, tras confirmarse que inspectores de Control de Tránsito no realizarían operativos hasta nuevo aviso y en vísperas a Año Nuevo.

"La noche del 31 de diciembre no es una noche más. Cientos de vecinos salen a despedir el año, cantidad de personas y vehículos en circulación. Se organizan fiestas que deben ser controladas, locales nocturnos que hay que fiscalizar, un excesivo tránsito que debe ser vigilado", comienza el mensaje que el partido político compartió en Twitter.

El viernes pasado el intendente Héctor Gay designó por decreto a tres personas en áreas clave de la obra social de los empleados municipales (DOSEM), por lo que se desató un nuevo conflicto entre la Comuna y el gremio, que consideró la medida como una "intervención".

Sr Aguero. La noche del 31 de Diciembre no es una noche mas. Cientos de vecinos salen a despedir el año, cantidad de personas y vehiculos..... Sigue1

"Año Nuevo es la noche que más se los necesita. La comunidad ha puesto en nuestras manos responsabilidades ineludibles. Motivo de ello, deseamos que la comunidad no vea afectada sus garantías, en especial en días tan importantes para las familias. Usted (por Agüero) representa a esos trabajadores municipales, que son el corazón de esta ciudad. Y no es justo para la cuidad convocarlos a una retención de tareas", agregó el partido cuyo presidente es el secretario de Seguridad, Emiliano Álvarez Porte.

Además, argumentaron que el jefe comunal no tomó "ninguna medida que afecte la normal prestación de los servicios médicos que realiza la obra social" y le pidió al titular del gremio que "no convoque a los trabajadores municipales al abandono de sus vecinos".

En cuanto a los controles de alcoholemia durante la noche, la comuna aseguró ayer que los operativos se harían con normalidad gracias al apoyo de agentes policiales y de otros organismos de seguridad.

Desde distintos sectores de la administración municipal comenzaron a sumarse a la medida de los inspectores de tránsito. Por ejemplo, desde Saneamiento Ambiental y trabajadores del servicio municipal de ambulancias, por lo que peligra la fumigación de mosquitos y la colaboración entre hospitales.

El secretario general de los municipales, Miguel Agüero, le respondió el comunicado al partido que preside Álvarez Porte y le pidió que "no mal informe a la ciudadanía ni a los correligionarios".

"Lo invito a que me llame por teléfono y le explico como el afiliado a DOSEM va a perder la cobertura, el camino del diálogo se abrió ayer pero no fue consenso, es imposición del Poder Ejecutivo", argumentó el gremialista en Twitter.

Lo invito a que me llame por teléfono y le explico como el afiliado a Dosem va a perder la cobertura, el camino del diálogo se abrió ayer pero no fue consenso, es imposición del P.E. No mal informe a la ciudadanía ni a los correligionarios, con esta situación//