Los 9 libros más elegidos por los bahienses en 2018

5. Teoría King Kong, Virginie Despentes

176 páginas

Editorial Literatura Random House

La novelista y directora de cine francesa publicó este ensayo autobiográfico en 2007 donde decidió transgredir y se llegó a considerar a esta obra, que consta de 7 capítulos, como el manifiesto de un nuevo feminismo contemporáneo.

Despentes desmiente el mito de la mujer sumisa y perfecta instaurado por la sociedad patriarcal. Y también cuestiona aspectos sociales que no suelen percibirse como la carga significativa para los hombres que representan el estereotipo de la masculinidad.

A su vez interpela la estrategia de status quo por mantener las disciplinas, las instituciones religiosas, familiares, educativas y económicas, y las prácticas tradicionales a salvo de las nuevas miradas críticas generacionales.

"Escribo desde la fealdad, y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las mal folladas, las infollables, todas las excluidas del gran mercado de la buena chica, pero también para los hombres que no tienen ganas de proteger, para los que querrán hacerlo pero no saben cómo, los que no son ambiciosos, ni competitivos, ni la tienen grande. Porque el ideal de la mujer blanca, seductora, que nos ponen delante de los ojos es posible incluso que no exista".