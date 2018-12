Empleados de Comercio abrió la temporada veraniega

En un predio en excelentes condiciones de mantenimiento, la Asociación Empleados de Comercio inauguró oficialmente este fin de semana la temporada veraniega 2018-2019.

Las piletas, incluido el famoso parque acuático, funcionarán todos los días, de 13 a 21, en Bermúdez 6006 de Aldea Romana y los afiliados, como su grupo familiar, tendrán acceso gratuito.

“Llegamos en tiempo y forma a la inauguración. Se encararon muchos trabajos de mantenimiento, para que la pileta, y el predio en general, luzca impecable. Este es nuestro lugar de esparcimiento y es nuestra obligación estar en todos los detalles”, señaló Miguel Aolita, secretario general de los mercantiles, en la presentación del viernes pasado.

El sector de pileta, con lo inaugurado el año pasado, tiene 3.000 metros cuadrados más.

“Eso permite mayor aprovechamiento de los espacios, que los afiliados estén más cómodos y que puedan elegir entre sol, sombra artificial o natural”, explicó.

El condimento especial sigue siendo el Parque Acuático.

“La temporada pasada nos permitió duplicar la cantidad de asistentes y nos permite proyectar ésta de la mejor manera. Es el único sindicato con parque acuático propio disponible para los afiliados y su grupo familiar de manera gratuita”.

Según lo afirmado por Aolita, en la temporada 2016-2017 tuvieron un promedio de asistencia de 600 personas los días de semana y un pico de 1.000 los sábados y domingos.

“Tras la inauguración del parque, pasamos a 1.000 de lunes a viernes y casi 2.500 los fines de semana. Por ese motivo es que también tuvimos que encarar obras para brindar mayores comodidades, porque el lugar nos estaba quedando chico. Y este año esperamos superar esos números”.

Dicha obra, realizada en las piletas ya existentes, consta de siete toboganes, de los cuales uno mide ocho metros de alto y 32 de recorrido, y los restantes son de 7 metros de altura, destinados a adultos y adolescentes. Además, en la menor de las piscinas, se construyó un parque temático destinado a los más pequeños que consta de un conjunto de toboganes y juegos.

En la parte aledaña a las piletas se agregó un amplio terreno de sombra natural para proteger las mesas y las sillas del sol, y una flamante barra de tragos con una decena de mesas, ideales para un recreo. Al igual que las parrillas, los quinchos comunitarios y los juegos inflables.

En el receso se aprovechó el tiempo para realizar trabajos de mantenimiento.

“Le hicimos un tratamiento de pintura de poliuretano a todos los juegos acuáticos. Más allá de que son nuevos, necesitan mantenimiento para ampliar su vida útil y para que tengan un mejor desempeño. Algunos los reforzamos con soldaduras, para que sean aún más seguros, y a otros les hicimos pulidos nuevos, para que resbalen mejor”.

El predio, excelentemente cuidado, es de 200 hectáreas y, tal lo expresado, el ingreso es gratuito para el afiliado y su grupo familiar.

“No abona ni ingreso al predio, ni ingreso a la pileta ni la utilización del parque acuático. Y cabe recordar que el uso es exclusivo de ellos, tal se peticionó y se aprobó en una Asamblea”, explicó Aolita.

Este año se inaugurará un sistema computarizado de ingreso.

“Eso nos permitirá tener más precisiones sobre la cantidad de usuarios, como así también el padrón digitalizado, online con la sede. Nos hemos encontrado con gente que dejó de ser afiliada hace 5 años y seguían usufructuando los servicios. No nos está embromando a nosotros, sino a los afiliados que hacen el esfuerzo mes a mes con sus aportes. Los controles hacen a una mejor organización”.

Aolita señaló que, para esta temporada, se levantaron todas las restricciones.

“Cuando llegué al gremio había un montón de prohibiciones en el predio de la pileta. Por ejemplo, no se podía comer, no se podía tomar mate, no se podía fumar. Se perdía más tiempo en cuidar que la gente no haga esas cosas que en seguridad. Y tomamos la decisión de sacar todas las restricciones existentes. Yo quiero que el afiliado disfrute a pleno. Si vemos que hay abusos, comenzaremos otra vez con las restricciones. El afiliado cuida muchísimo las instalaciones y la limpieza del lugar”.

A diferencia de dos años atrás, cuando el sector de pileta permanecía cerrado los días lunes, en esta ocasión abrirá de lunes a lunes.

“En 2017 encaramos un sistema de filtrado computarizado que nos permite evitar vaciar la pileta los domingos a la noche y esperar todo el lunes a que se llene nuevamente. Desde ese momento, optimizamos la utilización del agua y ganamos un día más de pileta para los afiliados”.

La Casa del Jubilado

El viernes pasado, además de la inauguración oficial de las piletas, se procedió también a la presentación de la remodelada Casa del Jubilado.

“El compañero Crisol había construido en el predio La Casa del Jubilado, en la que vivían jubilados permanentemente. Hoy eso ya no sucede, por lo que pensamos en darle otra utilidad a ese lugar, siempre con la prioridad para nuestros adultos mayores”, explicó Aolita,acompañado por el intendente Héctor Gay.

Por ese motivo, se dotó al sitio de cocina nueva, fogones, asadores y sistema de calefacción para verano e invierno.

“Decidimos refuncionalizarlo como salón de usos múltiples, que se pueda aprovechar todo el año", señaló Aolita.

Y amplió: "Será sede de distintas actividades, que estarán coordinadas por la secretaría de Acción Social, que maneja Stella Reyes. Podrán realizarse encuentros, almuerzos y cenas, e incluso está previsto que la reunión de comisión directiva se efectúe allí”.

La colonia

Cabe recordar que en el horario matutino funciona en el predio de Aldea Romana la colonia de verano.

“El año pasado se contrataron 18 colectivos diarios, que transportaron a más de 700 chicos. Este año también esperamos superar ese número. La colonia comienza el jueves 3 de enero”.

El servicio, en caso de que los padres se encarguen del transporte de los chicos, también es gratuito.

“Aquel afiliado que opté por el transporte que ponemos a disposición para llevar y traer los chicos todos los días debe pagar 800 pesos”.

Destinada a niños de entre 4 y 12 años, las anotaciones se efectúan en el tercer piso de la sede gremial (Rodríguez 60), de 8 a 20.

Deben presentar certificado de buena salud y fotocopias del carnet de afiliado y del DNI de los chicos que acudirán.

Como señaló Miguel Aolita, el hijo de afiliado pagará 800 pesos de transporte (en caso que lo requiera) y el no socio abonará 4.000 por el mes.

El año pasado 18 colectivos partieron cada mañana desde Rodríguez 60 rumbo al predio de Aldea Romana.

“Cuando yo llegué al gremio, allá por 2012, concurrían alrededor de 150 chicos, porque dependía de la capacidad de transporte propio. Entonces decidí invertir la ecuación: contratar colectivos externos y ampliar la capacidad, sin dejar a nadie afuera. Los padres lo entendieron y apoyaron la determinación de ponerle un costo, que va destinado únicamente a ese tema. El resto de los gastos corren por cuenta del gremio, ya sea el cuerpo de profesores, guardavidas y enfermeros”.

“En las jornadas estivales trabaja un grupo de alrededor de 40 personas, entre profesores, guardavidas, enfermeros y colaboradores. Todos se esfuerzan para que nada quede librado al azar y para que los chicos la disfruten a pleno”, esgrimió Aolita.

El crecimiento de la colonia, según el secretario general de los mercantil es, es exponencial año tras año.

“Es, sin dudas, la mejor colonia de verano de Bahía Blanca. Al finalizar la temporada estival se hace una evaluación para determinar cuál fue la mejor. Y el año pasado recibimos esa distinción, lo cual nos llena de orgullo y también de responsabilidad para la que se avecina, porque debemos mejorarla”.