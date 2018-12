“Teníamos que jugar con otra energía”, dijo Martín Fernández

“Iremos con el pecho inflado”, dijo Jamaal Levy antes de ingresar al vestuario de Bahía Basket. Para una ducha y para iniciar la cuenta regresiva del viaje a Mar del Plata.

La alegría y confianza del panameño, fueron la de todo Bahía Basket luego del primer triunfo de la temporada en la Liga Nacional de básquetbol.

Al mismo tiempo Martín Fernández salió del vestuario. Había dejado el cansancio en las duchas y la adrenalina -con 6-10 en triples- en la cancha.

“Teníamos que cambiar la imagen, jugar con otra energía. Con otro espíritu. Salir duros en defensa. Y nos enfocamos en eso y pudimos sacarnos de encima esa dura derrota del debut. Esperemos que sigamos de esta manera”, afirmó el alero mendocino, goleador en el triunfo ante Libertad (22 puntos).

“Empezamos muy derechos con el aro y eso ayudó muchísimo porque te incentiva a defender más duro”, agregó en relación al 14-4 a los 6m y al 41-21 a los 16m, por ejemplo. Para un 50 por ciento de efectividad en tiros de cancha tanto en el primer como en el segundo cuarto.

En el duelo de experimentados, Jamaal Levy contiene a Ariel Zago.

Libertad se quedó sin dos jugadores fundamentales (Juan Cangelosi y Marcos Saglietti), ambos descalificados por protestas y agravios a los árbitros.

“No sé por qué se enojaron tanto Cangelosi y después Saglietti... Me llamó la atención que jugadores de tanta experiencia siguieran hablándole a los árbitros, queriendo imponerles respeto. En realidad no sé si le pegó o no a Fede (Elías), pero estuvo bien expulsado por la manera en que trató a los árbitros”, afirmó Fernández.

Dos bajas como consecuencia de la impotencia en la que cayó el equipo de Sunchales, ante la contundencia de su rival.

“Estábamos corriendo para todos lados, ellos no nos podían parar y pusieron a los chicos de la Liga de Desarrollo, que nos ganaron ayer (por el domingo) para emparejar un poco la energía y correr a la par nuestra”, dijo el alero, a propósito del ADN de Bahía.

“Queremos dar la mejor imagen, que somos un equipo defensivo duro, que vamos a defender todos juntos en bloque y en ataque buscar a quien esté mejor en bloque”, agregó.

Facundo Corvalán, atento a los movimientos de Marcos Saglietti, quien se iría expulsado en el tercer cuarto.

El jueves ante Peñarol y el viernes frente a Quilmes, ambos a las 21, los últimos dos partidos del año para el equipo dirigido por Sebastián Ginóbili.

“Iremos a buscar y lo que encontremos, lo traeremos jeje... Creo que iremos partido a partido, pensando en el primero (Peñarol) y luego el segundo”, concluyó Martín Fernández.

Un compromiso

Hoy la Liga Nacional tendrá un sólo encuentro. Lo animarán Ferro y Estudiantes de Concordia, a partir de las 21.