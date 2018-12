El caso del periodista justiciero y el regreso de la lista de machirulos

--Hola, cómo va Juan María. ¿Qué calor no? ¿Te salvaste de la granizada?

--Antes que nada gracias por venir. Pensé que hoy me iba tomar un café solo, aunque veo que tus intenciones son irte por las ramas y evitar toda mención al súper campeón de América.

--Noo, cómo vas a pensar eso, pero como el partido fue hace una semana pensé que lo mejor era meternos de lleno en cosas más actuales. De todas maneras felicitaciones.

--Se agradece y realmente me sorprendiste, pensé que no ibas a venir...

--¿Cómo no voy a venir? ¿Acaso vos no estuviste firme durante todo 2011?

--Sos incurable, siempre agarrándote de lo mismo para evitar reconocer que ven a Gallardo y tiemblan, pero mejor vayamos a lo nuestro. ¿Te parece?

--Dale, mejor. Empezá, como siempre, con alguna buena noticia.

--Ok. ¿Qué tal si te digo que comenzó una de las grandes obras más esperadas en Bahía?

--Mmm ¿La autopista a Monte Hermoso?

--Ojalá, pero ese es un proyecto que quedó bastante lejano, veremos si con suerte se avanza algo en 2019.

--No me digas nada, te referís al acueducto del río Colorado.

--Frío, muy frío. Esa obra hace meses que se licitó pero todavía no fue adjudicada y nadie da señales al respecto. Incluso pude averiguar que el miércoles Héctor estará con la gobernadora y probablemente allí le plantee el tema.

--Bueno, me rindo. ¿A qué gran obra de referís?

--Al viaducto de El Cholo.

--Ah siii…, ese sector forma parte de la mega obra de Sesquicentenario y la ruta 3 Sur ¿No?

--Exacto. Hasta ahora el grueso de la actividad estuvo centrada en la autopista de Sesquicentenario, pero ahora hay más movimiento en El Cholo, donde se construye un gigantesco derivador vehicular de tres niveles. Pensá que toda la obra demandará una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos.

--¿Y cuando deberá estar finalizada?

--A mediados de 2020. Así que habrá que cruzar los dedos y esperar que esté a salvo de los vaivenes de la economía nacional.

El caso del periodista justiciero

--Exacto. ¿Alguna otra buena noticia?

--Una más: el caso del periodista justiciero.

--Eso no es nuevo, el viernes y ayer vine leyendo que ya se presentaron en la justicia 13 denuncias depositadas en los buzones antinarco.

--No, no me refiero a la cruzada que inició Germán, sino a un hecho protagonizado por otro colega.

--No sé nada. Contame.

--Se trata de Quique Iommi.

--¿Y qué hizo?

--Días atrás estaba en un local de avenida Alem disfrutando de un sanguchito de pollo cuando advirtió movimientos extraños en la mesa de al lado.

--Avanti.

--Resulta que había una pareja joven tomando algo con otro muchacho. Hasta ahí nada raro, pero de repente vio que el flaco les comenzó a vender cocaína y ácido.

--Uhhh. ¿Delante de todo el mundo?

--Sí. Entonces llamó al fiscal Del Cero y a los minutos apareció la policía y los atraparon. El dealer, Adrián Martínez Bergesio, terminó preso y va a estar un buen tiempo adentro porque ahora viene la feria judicial.

--¿Qué pena le puede caber?

--Entre 6 a 15 años porque lo encontraron vendiendo en la vía pública. Al mismo tiempo, esto disparó otras investigaciones paralelas.

--Muy bien por Quique, realmente no es fácil poner la cara en estos casos. A veces resulta más fácil hablar que hacer, así que mis felicitaciones.

--Exacto. Esto no hace más que demostrar que la droga está presente en todas partes y en todo momento. Si todos hiciésemos lo que debemos hacer las cosas seguramente mejorarían.

El regreso de la lista de machirulos

--Bien, y ya que estamos metiéndonos en temas judiciales te admito que todavía estoy conmovido por la denuncia de Thelma Fardín contra el actor Juan Darthés. ¿Hasta dónde puede llegar esta situación? ¿Es un punto de inflexión?

--Yo creo que sí. Pareciera que el colectivo femenino tomó definitivamente el impulso que necesitaba a partir del desgarrador testimonio de la ex Patito Feo. Y me parece saludable que la valentía demostrada por la chica, para poner la cara frente a una cuestión tan íntima, le sirva a otras víctimas para romper los candados. Pero también debo admitirte que estoy preocupado...

--¿Por qué?

--Por lo que decías al principio. No sé hasta dónde puede llegar esta ola. Otra vez volvieron a las redes las listas de machirulos que habían tenido repercusión sobre fines de septiembre.

--Decenas de chicas, muchas a través de perfiles no identificados, no solo denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual o acoso hace años sino que volvieron a “escrachar” a los supuestos autores, entre ellos algunos apellidos conocidos de la ciudad. El problema reside en que pese a toda esta catarata de denuncias prácticamente ninguna llega al ámbito judicial.

--Eso es peligroso: que las redes se transformen en tribunales públicos y que la condena social llegue antes que la judicial.

--Exacto. Me comentaron desde la fiscalía de Bahía que después del caso Darthés solo hubo una denuncia formal, de una chica que se animó a hablar tras el video de Thelma. De todas maneras, no me dieron otros detalles porque la investigación recién empezó.

--¿Y desde el otro lado?

-- Me enteré de que volvieron a consultar a una abogada especializada en la temática. Al menos el padre de un chico que aparece “denunciado” en una cuenta que se creó el jueves en Instagram -denominada “noesnobahia” y con unos 2.500 seguidores- la llamó y quedó en entrevistarse la semana próxima con la penalista para iniciar acciones legales.

--Sí, me enteré de esa nueva lista.

--En esa cuenta se confiesan casi 40 hechos de acoso o abuso, con identificación de los presuntos autores. También me dijeron que esas causas no se tramitarían en la fiscalía y directamente intervendrá la justicia correccional ante una presentación por calumnias o injurias.

--¿Es la misma abogada que ya había hecho algunas presentaciones hace un par de meses?

--La misma. Aunque me dijo que de las causas anteriores, por ahora, no tiene novedades.

--Veremos.

--¿Qué más hay del ámbito judicial?

--Me enteré de la preocupación de los abogados, especialmente de los que hacen Civil y Comercial, por cierta paralización en el ámbito de la Cámara del fuero.

--Mirá vos. ¿Y qué sabés del caso?

--La Cámara tiene dos salas y la sala II está virtualmente desintegrada desde hace un tiempo, situación que conspira contra la eficacia del servicio de justicia, al menos en los plazos procesales.

--¿Cómo desintegrada?

--Es que de los tres jueces que la deben componer, solo uno está en funciones, el doctor Leopoldo Luis Peralta Mariscal. Una de las sillas está vacante -el cargo aún no fue cubierto- y la doctora María Cristina Díaz Alcaraz está de licencia desde hace un tiempo.

--Quiere decir que de 3 jueces solo uno está en actividad...

--Exacto.

--Y hubo algún reclamo formal.

--Sí. El Colegio de Abogados le envió una carta al doctor Marcelo Restivo, para hacerle conocer la preocupación del sector por esta situación y a partir de los reclamos reiterados de los abogados debido a la “paralización” de la sala II desde “hace varios meses” con el principal perjuicio para la gente cuyas causas no avanzan. También consideraron que, si bien el conflicto debe ser zanjado en la legalidad, las sentencias tienen que ser resueltas dentro de los términos que también fija la ley.

--¿Tuvieron respuestas?

--Les dijeron que se les propuso a los jueces en lo Civil y Comercial de primera instancia auxiliar en la emergencia pero la respuesta fue negativa, porque cada uno ya tiene un cúmulo importante de trabajo en su ámbito. De todas maneras, se cree que la doctora Alcaraz está a punto de volver, con lo cual se recuperaría cierta normalidad en el tratamiento de las causas.

--Esperemos que sea así, por el bien de la sociedad.

--El que cerró definitivamente su etapa en el ámbito judicial es el exfiscal Christian Fernando Long, hoy vinculado a la labor deportiva como dirigente del Club Olimpo.

--¿Hasta ahora estaba de licencia, no?

--Claro, por un tema de salud importante se había visto obligado a alejarse de la actividad tribunalicia, que lo tuvo como protagonista en distintos juicios por delitos graves. En los últimos días salió el decreto de la gobernadora María Eugenia Vidal (número 1.551), que acepta su renuncia con fines jubilatorios. De esta manera deja atrás más de 20 años de carrera en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, porque había asumido funciones a mediados de 1998, casi al tiempo de la reforma del Código Procesal Penal bonaerense, que le otorgó a los fiscales el manejo de las investigaciones.

--Che, veo que pasamos por distintos temas y no tocamos nada del político. ¿Algo para comentar?

--Ahora estamos viviendo las últimas escaramuzas del año con el presupuesto 2019. Para algunos se trata de la última oportunidad de aparecer en los medios antes de la siesta veraniega, donde seguramente repondrán fuerzas en las vacaciones para luego encarar la campaña del año próximo. Igual tengo algo interesante, y tiene que ver con la oposición al macrismo.

--¿De qué se trata?

--¿Te acordás que hace un tiempo te hable de las aspiraciones de Federico Susbielles a la intendencia y de su intención de encabezar un gran arco opositor a Cambiemos a Bahía?

--Sí, claro.

--Bueno, parece que ya empieza a moverse en tal sentido y el miércoles lanzará el Centro de Estudios Bahía Bicentenario, una entidad que no tiene carácter partidario pero que podría contribuir y sumar a su intención de posicionarse no sólo como un candidato del kirchnerismo, sino de un sector mucho más amplio.

--¿Cuál es el objeto de este centro de estudios?

--Conformar un lugar de encuentro y debate de especialistas y actores sociales sobre cuatro ejes de desarrollo principales: productivo, humano, urbano y ambiental, de cara al bicentenario de la ciudad en 2028. El miércoles es el lanzamiento en un auditorio de Corrientes al 100, en marzo habrá dos encuentros y en abril otros dos. Las conclusiones les servirán seguramente a quien tenga que tomar las decisiones en el futuro en la ciudad.

El paso de Vidal por la región

--Muy buena idea, ponernos al pensar en qué ciudad queremos, pero pasemos de tema: ¿De la región tenés algo?

--El dato destacado de la semana, sin dudas, fue la visita de la gobernadora Vidal. Fue protocolar, pero me llamó la atención que viajó acompañada por un hombre muy influyente dentro de la estructura política de Cambiemos a nivel provincial, como es el subsecretario de Gobierno, Alex Campbell, y que con todos los intendentes se reunió por 15 a 20 minutos a puertas cerradas. Como te imaginarás, no resistí la tentación de indagar a algunos amigotes que tengo en las comunas para saber qué se habló.

--Dejame adivinar: desdoblamiento de las elecciones en 2019.

--Diste en el clavo. Era un tema inevitable para Mariu y, más allá de que en público lo evitó por completo, en privado terminó abriendo el debate con los intendentes.

--¿Y?

--Quedó más que claro que es un tema espinoso. Básicamente, porque es casi imposible, desde un punto de vista técnico-legal, separar las elecciones municipales de las provinciales; por ende, lo único que se podría hacer es votar aparte para presidente.

--Lo que equivale a dejar solo a Macri...

--Es lo que a Vidal no le cierra para nada, como tampoco a varios intendentes. “Trasmitir esa imagen de ‘sálvese quien pueda’ nos haría más daño que el que estamos tratando de evitar”, me comentó anteayer un allegado a uno de los intendentes oficialistas de la zona. Del otro lado, sin embargo, varios siguen diciendo que, si no se blinda frente a la polarización Macri-Cristina, Vidal corre riesgo de sufrir un daño electoral importante en el Conurbano, donde la expresidenta mide muy fuerte.

--En definitiva, ¿qué opiniones se llevó de la zona?

--No esperes definiciones ahora. Si hay alguna, llegará recién en febrero o marzo, y con las últimas encuestas en mano.

--Sigamos, entonces...

--Dale, porque parece que en Dorrego estamos a punto de tener al segundo intendente de la región con intenciones confirmadas de ir por la reelección.

--¿Se lanzó Raúl Reyes?

--Todavía no, pero mi amigo Pablo M. anduvo haciendo consultas entre funcionarios y concejales y el respaldo al contador fue aplastante. Hasta los más cautelosos se mostraron a favor, más allá de que pidieron esperar a marzo o abril para tener definiciones. De no mediar imprevistos, yo te diría que lo vayas anotando en la carrera.

--Anoto...

--Y ya que estamos con Dorrego, te completo con un datito de color: el viernes la diputada provincial Rosío Antinori estuvo recorriendo con Reyes las plantaciones de olivares del distrito; en ese marco, confirmó que avanza a paso firme el proyecto para declarar al distrito Capital Provincial del Olivo.

--Declaración más que merecida. Los aceites dorreguenses nada tienen que envidarle a los mejores de Mendoza, San Juan o La Rioja, como se ha comprobado en distintos concursos nacionales e internacionales. ¿Algo más?

--Te cierro con una excelente noticia en este contexto recesivo de fin de año: está confirmado el pago del medio aguinaldo en todos los municipios de la zona.

--Parece mentira que tengamos que celebrarlo con bombos y platillos, pero a juzgar por lo sucedido en 2017, cuando hubo graves dificultades para pagar en algunas comunas, es así.

--Tal cual. Te paso la lista: Suárez ya despositó; el 18 pagan Tornquist y Villarino; el 19, Tres Arroyos; el 21, Dorrego, Adolfo Alsina, Puan, Patagones, Pringles, Guaminí y Monte Hermoso; y, el 28, completa Saavedra. En cuanto al sueldo, los 12 confirmaron que se pagarán en tiempo y forma.

--Impecable. Se ve que este año, pese a los recortes presupuestarios y las dificultades, los intendentes hicieron bien los deberes.

--Así es, mi amigo. Y ahora hacelos vos y pagá el café.

--Dale. Nos vemos el próximo domingo.