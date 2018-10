Cómo impugnar el cargo extra que llegará en las facturas de gas

El gobierno habilitó a las prestatarias de gas a cobrar un pago extra en 24 cuotas por la inestabilidad cambiaria de este año y explotó la polémica en todos lados.

Las redes se inundaron de mensajes el viernes tras el anuncio e incluso Los Simpson volvieron a ser protagonistas por "la predicción"

Por si estas muy entretenido con #CambiandoJuntos y no entendiste que paso con el GAS, los Simpson te lo explican en pocos segundos gord !!! pic.twitter.com/8kojdsagAp — Gustavo G (@mgg_tyan) 6 de octubre de 2018

Ahora, además de las risas las redes dieron para soluciones: un abogado publicó una carta modelo para que cada uno pueda impugnar ese cargo extra ante la distribuidora de gas.

Se trata de Sergio Mohadeb, quien es usuario de la reconocida cuenta Derecho en Zapatillas (@dzapatillas).

"Por medio de la presente impugno la factura de gas Nro [...] de fecha [...] en atención a incluir un cargo retroactivo", comienza la carta.

Y luego continúa: "Las facturas anteriores están pagas, y por ende extinguieron la obligación de pagar la tarifa de ese período, artículo 880 del Código Civil y Comercial y por ende también se viola el principio de irretroactividad (artículo 7 del Código Civil y Comercial) y mi derecho de propiedad".

"Por ese motivo solicito la supresión de ese cargo y desde ya impugno la norma general en que se basa. La presente no es una declaración completa de los hechos y del derecho y mi parte desde ya reserva el derecho de ampliar y promover las demás acciones legales que correspondan en caso de que no se avengan a deducir el cargo citado", concluye.

Otro más

También la diputada del FPV María Teresa García presentó un modelo similar.

"Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales", advierte.