El plus médico, un problema de todos los bahienses

Me operé la rodilla hace 7 años. En ese momento tenía IOMA y arriba de la obra social, que me cubría todo, tuve que poner $ 3.000. (Joaquín, 25 años)

El ginecólogo y la pediatra me cobran plus. Tengo OMINT y les pagué entre 200 y 400 pesos. Obvio que no dan recibo… (Marilina, 31 años)

Tengo IOMA y hace dos años por cada visita al ginecólogo pagaba un plus de 400 pesos. Me quejé con un abogado de la obra social y me dijo “lo hacen todos”. (Melisa, 26 años)

Tengo la obra social de sanidad (OSPSA) y casi todos me cobran. He pagado 700, 800 pesos. A veces te dan factura y a veces no, cuando me la dan voy a la obra social y me reintegran un porcentaje nada más. Me pasó con neurólogos, oculistas... (Mirta, 44 años)

El plus médico es moneda corriente. No importa la obra social. La mayoría de los afiliados consultados por La Nueva. coinciden en un punto: cuando van al consultorio no alcanza con el bono de la obra social, siempre hay que poner más.

Victoria, que tiene 21 años y lleva 4 en Bahía, estuvo yendo seguido al gastroenterólogo para descartar una celiaquía y siempre abonó de más. Llegó a pagar hasta 500 pesos por encima del bono. Tiene IOMA y cuándo preguntó por el plus, el médico simplemente le respondió: “Los pagos están muy atrasados”.

A Laura también le cobran. De 300 pesos para arriba. Tiene la obra social de la UTA (O.S.C.T.C.P) y si pide factura no le dan: “En la obra social no pregunté el porqué, uno está acostumbrado a pagar”.

Pasa con las obras sociales sindicales y también con las prepagas.

Mariano, que tiene 26 años y es afiliado a Federada Salud, perdió la sensibilidad en los dedos y visitó varias veces el consultorio médico. Cada vez que iba le pedían 400 pesos más: “No me dieron explicación ni me dieron factura”.

Vanesa, que tiene OSPSA, dice entender qué pasa: “Uno sabe que el médico supuestamente no cobra, la Asociación Médica no le paga a tiempo, entonces ellos cobran ese plus, es un círculo. Me quité la prepaga porque se me había ido por las nubes e igual me cobraban extra”.

Quienes no reportaron problemas son los afiliados a PAMI. Todos los consultados aseguraron que funciona bien —excepto en el stock de algunos medicamentos— y que nunca tienen que pagar de más a los profesionales.

—El médico no me cobra un mango de más. Me trasplantaron hace 8 años y cuando viajo a Buenos Aires por los controles me cubren hotel, pasajes… —dice Martín, que tiene 32 años.

Eugenia, de 71, coincide en ese punto. A ella la operaron de la vesícula y PAMI se hizo cargo de todo. No sabe lo que es el plus.

