El pago a los médicos y las denuncias por el plus

El secretario general de la Asociación Médica, Carlos Deguer, contó que la entidad está en contra del plus médico y aseguró que el sistema de salud debe ser “solidario”.

¿De qué hablamos cuando hablamos de plus?

Una cosa es el copago, que según explica Deguer “está establecido por la seguridad social”, y otra es el plus.

—Una obra social paga determinado monto que no llega a satisfacer el monto de una consulta, entonces acepta que el paciente pague de su bolsillo otro determinado monto, llamado copago. Esa responsabilidad la asume la obra social. Después hay otro copago que nosotros implementamos que tiene que ver con la antigüedad, los estudios del médico y el tiempo de permanencia dentro del sistema.

El plus, en cambio, es un extra que cobran algunos médicos por “el retraso en los pagos”. Están quienes responsabilizan a las obras sociales y quienes apuntan a la Asociación Médica. En definitiva el que paga es el paciente, quien muchas veces no quiere “traicionar” a su médico de confianza y prioriza su salud por sobre el dinero.

Deguer cuenta que la plata tarda entre 60 y 90 días en llegar al profesional. Está determinado así. El circuito es largo.

—El afiliado va con un bono al médico, el médico presenta esa facturación a la asociación, nosotros rehacemos esa facturación a la seguridad social, la seguridad social nos paga y nosotros le liquidamos quincenalmente al médico [...] Pasan entre 30 y 90 días. No es un tema de burocracia, es para que la seguridad social funcione —asegura Deguer, que también fue jefe del servicio de Neonatología del Penna.

Reconoce que estamos en tiempo de crisis y que muchas veces cuesta entender que “la salud es un derecho, pero un derecho que cuesta”.

—Siempre hay responsables. Y no es un gobierno, son muchos. Vivimos en una sociedad que cree que tiene derechos, que no paga los impuestos y se queja porque los hospitales no funcionan. Y me incluyo porque soy un ciudadano. La salud históricamente ha estado por debajo de las preocupaciones de la gente y de los políticos. Y cada vez que se legisla en salud, se legisla sin tener la más pálida idea de cómo se pagan las cosas.

La gente se queja por los extras y algunos se animan a denunciar. También hay muchos reclamos por los excesivos montos que cobran los obstetras a la hora del parto.

—La seguridad social trata de cubrir ese monto que supuestamente implica un parto, pero hay algunos obstetras que cobran diferencias importantes. Nosotros no encubrimos el plus, tratamos de combatirlo, pero hay sectores e individuos que salen del sistema y nosotros no tenemos poder de policía para controlarlos —lamenta Deguer.

—¿Reciben denuncias por los plus médicos?

—Claro que recibimos denuncias, aunque no se han incrementado en esta etapa [...]

Hay médicos que han optado por esta característica así como hay médicos que han salido del sistema de seguridad social y atienden particular. Esa es una solución individual que no ayuda a la gente y a veces hasta no ayuda al médico ni al sistema. Es para pocos médicos y pocos pacientes.

Deguer cuenta que cuando reciben denuncias, piden el descargo del médico y si la denuncia resulta fehaciente se le debita al profesional. Y si la situación se reitera, se lo inhabilita para atender por esa obra social.

—Tiene que pasar por un proceso, que no sea una palabra contra la otra —aclara Deguer.

Lo cierto es que no es fácil. Como contaron varias obras sociales consultadas por La Nueva. es “difícil” que la denuncia haga efecto cuando los profesionales no entregan factura y, por lo tanto, “no hay comprobantes”.

Qué hacer

Los afiliados pueden denunciar en las obras sociales, en la Asociación Médica, en Defensoría del Pueblo y también el Colegio de Médicos.

¿Cómo terminar con los plus? ¿Cómo empezar a solucionar este problema que afecta a miles de afiliados?

—Hay elementos que dependen de nosotros y otros que dependen de estamentos superiores, entonces primero es necesario que la salud empiece a ser prioridad para la gente y que haya una cultura de saber que la salud cuesta plata, tanto la pública como la privada. El segundo aspecto: es importante que el legislador empiece a estudiar o le pregunte a alguien que sepa. No es un tema ideológico, es un tema técnico. Por supuesto, cualquier cosa que se haga en salud tiene que tener la ideología de la solidaridad, de la equidad y que sea universal —sostiene Deguer.

