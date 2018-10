El proyecto Cero Bardo y la historia de la mujer que quiere ser presidenta de la Liga del Sur

La contadora Marisa Volpi pasó por varios medios con una idea fija: quiere ser la presidenta de la Liga del Sur.

Volpi tiene una pantalla de LED en una esquina de Villa Rosas y los hinchas de Libertad le sugirieron que lo transmita por ahí ya que no podían ir a la cancha de visitante. Se le llenó de gente que alentó, disfrutó y luego se fue sin problemas.

Por las dudas ella había llamado a la policía, pero no pasaba nada.

"Pudiste controlar a la 12, vos tenés que ir a la Liga", le dijeron.

Al instante se le prendió la lamparita: quiero cambiar el fútbol de Bahía Blanca.

Y ya tiene su primer plan: "Volver a la cancha".

"Va a tener dos partes, la primera apuntada a los clubes, jugadores y los hinchas que se va a llamar cero B... Cero Bardo", advirtió en diálogo con Somos Bahía.

Y agregó: "Quiero que participen las empresas y que por ejemplo auspicien para que si no hay bardo se le dé un incentivo a los clubes".

Volpi explicó que muchas veces "el bardo" empieza dentro de la cancha con el mar comportamiento de los jugadores y termina en las hinchadas.

"La segunda parte es el incentivo para que la gente vuelva: revisar los torneos y pensar todos los clubes juntos y terminar con los egos", agregó.

En ese sentido remarcó que al ser todos hombres en la Liga "es más de lo mismo".

"Tiene que venir la figura de una mujer que en principio sea negociadora, como yo", agregó.

En cuanto a su pasado como dirigente, Volpi recordó que trabajó en la protectora de animales, en una asociación de vida animal (No lo abandones), en el Foro de Seguridad y el centro comunitario Spurr.

"Quiero ver a la familia en la cancha. Es un sueño que Bahía Blanca tiene que estar esperándolo", insistió.



"Quiero que los clubes vuelvan a crecer. Si la gente no va a la cancha los jugadores no crecen y los clubes no tienen dinero", concluyó.

En su perfil de Facebook, Volpi se describe como: "Optimista, emprendedora y valiente. Soy lo que pienso, digo y hago".

Ahora solo necesita que algún club de la Liga del Sur la proponga como candidata. Ella tiene mucha confianza de que el presidente de Libertad la postule.