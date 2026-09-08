Va a juicio el único detenido por el llamativo robo a una financiera

Los delincuentes -entre 4 y 5- quedaron filmados cuando cargaban la caja fuerte.

Lucas Ezequiel Tali (33) tendrá que responder en juicio como presunto coautor del llamativo robo cometido a principios de este año en una financiera del barrio La Falda, de donde un grupo de delincuentes sustrajo una caja fuerte y el hecho quedó filmado.

Así lo resolvió la Cámara Penal de Bahía Blanca, al rechazar un pedido de sobreseimiento de la defensa, representada por el abogado Juan Ignacio Vitalini.

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De esa manera se confirmó la decisión que había adoptado la jueza de Garantías, Claudia Olivera.

El atraco a la firma Cuatro Afiles SRL, ubicada en Witcomb 38, se produjo sobre las 4 de la madrugada del 23 de enero último.

La secuencia quedó filmada y se dio cuando un grupo de ladrones se apoderó de una caja fuerte de grandes dimensiones, que luego cargó en el baúl de una camioneta Jeep, con la cual escaparon, apoyados por otro vehículo (un Toyota Corolla).

Tali, con importantes antecedentes, fue capturado poco después del hecho, en la zona de Ingeniero White, cuando conducía la Jeep y chocó con un patrullero que lo perseguía.

La defensa del acusado argumentaba que Tali no había sido coautor del delito sino partícipe y que hubo una "ventana" de al menos 16 minutos en la que las cámaras del CEUM no observaron el recorrido de la Jeep, con lo cual no existían certezas en su contra.

Sin embargo, los camaristas Christian Yesari y Gustavo Barbieri confirmaron la elevación a juicio de la causa.

Consideraron que el fallo de la jueza Olivera no era infundado ni arbitrario y que existen elementos probatorios e indicios para relacionar al detenido con el delito.

En ese marco destacaron, incluso, su declaración indagatoria. Tali reconoció "haberse hecho cargo, con antelación y a cambio de una suma de dinero (500.000 pesos)" de la camioneta Jeep utilizada en el delito.

Y dijo que hubo una persona (a la que se negó a identificar) que fue "el trabajo" a su casa.

"Tampoco es exacto que la resolución apelada repose en un único indicio. A la conducción del rodado por parte de Tali en el tramo final de la persecución policial (documentada por el testimonio de cuatro policías) se adicionan, cuanto menos, su propia admisión de haberse comprometido, con antelación y a cambio de una contraprestación dineraria, a hacerse cargo del vehículo utilizado en el hecho.

"La circunstancia de que ese compromiso lo situó, según sus propios dichos, aguardando en la vía pública minutos antes de que se iniciara la ejecución del robo, la desobediencia a las voces de alto impartidas por el personal policial y la consiguiente fuga, indicio de la consciencia de la ilicitud de la situación en que se encontraba y, el hallazgo, en el interior del rodado, de una barreta de hierro, un martillo, cortavidrios y cortafierro, junto con prendas de vestir", también son elementos que lo comprometen, explicaron los jueces.

