Atrapados luego de robar dos fernets y dinero de un comercio

Dos personas fueron aprehendidas en la tarde-noche del lunes, luego de que fueran identificadas como los autores de un robo a mano armada en un comercio ubicado en inmediaciones de Villa Nueva.

La captura se dio en Independencia al 2.300, pasadas las 20.00.

En ese lugar fueron atrapados Valentina López, de 22 años, y Kevin Carreras, de 28. Minutos antes, y mediante la exhibición de un arma de fuego, habían robado dinero en efectivo y dos botellas de fernet del comercio.

A partir de la descripción brindada por los comerciantes, se lograron las aprehensiones.

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Además, a partir de un rastrillaje se secuestró el chaleco utilizado por el delincuente al momento del robo. En su poder, además, se incautaron $315.050 en efectivo, aunque no se halló el arma utilizada.

Según se informó, un efectivo policial resultó herido por un golpe durante el seguimiento de los malhechores.

Posteriormente, en la dependencia policial, a Carreras se le sumó una aprehensión por robos reiterados, debido a cinco hechos delictivos constatados de su autoría.

Tienen injerencia las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio N° 7 y N° 15.